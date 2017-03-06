Волынец назвал возможные причины аварии на шахте во Львовской области

КИЕВ, 6 мар – РИА Новости Украина. Глава профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что авария на шахте "Степная" в Львовской области, в результате которой погибли восемь человек, могла произойти из-за неисправной системы контроля, некачественной проводки и неправильной организации вентиляции.

"Не было зафиксировано превышение нормы газа метана. Это свидетельствует о том, что кто-то опускал датчики вниз на почву… а газ метан накапливается сверху, где его должны фиксировать датчики… Откуда взялся источник искры или огня при наличие газа, что привело к взрыву? Кабели поврежденные там. Это очень большое нарушение ", — заявил Волынец в понедельник на пресс-конференции.

Вместе с тем, по мнению Волынца, в шахте были нарушены нормы ведения пылегазового режима, в частности, нарушен способ проветривания. Он считает, что из-за этого в шахте не было достаточного количества воздуха.

Волынец добавил, что окончательное заключение по причине аварии должна сделать государственная комиссия.

Напомним, авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла в четверг. По данным госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек. В пятницу в Украине был объявлен траур по погибшим.