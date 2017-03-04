наверх
04.03.201716:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    Возобновила работу шахта под Львовом, где погибли 8 горняков

    Тема:

    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (37)

    (обновлено: )5501
    Как сообщил представитель "Львовугля", шахта №10 "Степная" в селе Глухов Львовской области 3 марта возобновила работу, добыча угля проходит в обычном режиме, на шахте дежурят спасатели.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Шахта "Степная" во Львовской области в пятницу возобновила работу, сообщает украинское информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя "Львовуголь".

    Пострадавшие при взрыве на шахте Степная горняки. Видео
    Видеоканал Chervonograd TV на Youtube
    Пострадавшие от взрыва на шахте "Степная" горняки

    Читайте также: Марунич: Украина — вторая в мире по смертности шахтеров

    "Шахта №10 "Степная" компании "Львовуголь" в селе Глухов Львовской области 3 марта возобновила работу", — говорится в сообщении.

    По данным информагентства, добыча угля проходит в обычном режиме, на шахте дежурят спасатели.

    Напомним, авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла в четверг. По данным госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек. В пятницу в Украине был объявлен траур по погибшим.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование?
    Авария на шахте "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Блокада в Донбассе
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа