Возобновила работу шахта под Львовом, где погибли 8 горняков

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Шахта "Степная" во Львовской области в пятницу возобновила работу, сообщает украинское информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя "Львовуголь".

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"Шахта №10 "Степная" компании "Львовуголь" в селе Глухов Львовской области 3 марта возобновила работу", — говорится в сообщении.

По данным информагентства, добыча угля проходит в обычном режиме, на шахте дежурят спасатели.

Напомним, авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла в четверг. По данным госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек. В пятницу в Украине был объявлен траур по погибшим.