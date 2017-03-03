наверх
03.03.201722:03
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Украинские шахты без государственных дотаций не выживут - эксперт

    Тема:

    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (34)

    12231
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что выплаты компенсаций семьям погибших шахтеров можно было до трагедии потратить на обеспечение техники безопасности.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Украине 3 марта день траура по погибшим горнякам в результате обвала на шахте "Львовуголь". О причинах трагедий на шахтах высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

    Авария на шахте Степная во Львовской области
    УНИАН
    Взрыв на шахте во Львовской области: последствия аварии

    "Хотите — усиливайте контроль, но шахты, в том числе и государственные, без государственных дотаций не выживут, то есть себестоимость добычи достаточно высокая, изношенность оборудования присутствует, а проблемы с обеспечением техники безопасности, с финансированием для обеспечения безопасности для шахтеров присутствуют. Давайте с этим что-то делать, а потом выясняется, что давайте теперь выплатим компенсацию семьям погибших. Но человека ты уже не вернешь, а те же деньги можно было направить на то, чтобы эти люди остались живы. Вот в чем цинизм ситуации", — отметил эксперт.

    Напомним, в четверг произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". По данным ГСЧС, в результате аварии погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 были спасены. По данным Минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В пятницу в Украине объявлен траур по погибшим.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Романа Насирова везут на носилках после вручения ему подозрения
    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Центр Киева. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа