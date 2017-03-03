Украинские шахты без государственных дотаций не выживут - эксперт

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Украине 3 марта день траура по погибшим горнякам в результате обвала на шахте "Львовуголь". О причинах трагедий на шахтах высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Хотите — усиливайте контроль, но шахты, в том числе и государственные, без государственных дотаций не выживут, то есть себестоимость добычи достаточно высокая, изношенность оборудования присутствует, а проблемы с обеспечением техники безопасности, с финансированием для обеспечения безопасности для шахтеров присутствуют. Давайте с этим что-то делать, а потом выясняется, что давайте теперь выплатим компенсацию семьям погибших. Но человека ты уже не вернешь, а те же деньги можно было направить на то, чтобы эти люди остались живы. Вот в чем цинизм ситуации", — отметил эксперт.

Напомним, в четверг произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". По данным ГСЧС, в результате аварии погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 были спасены. По данным Минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В пятницу в Украине объявлен траур по погибшим.