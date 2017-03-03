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    Двадцать горняков, пострадавших из-за аварии, госпитализированы во Львове

    Тема:

    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (33)

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    По информации Львовской облгосадминистрации, 20 горняков, пострадавших в результате взрыва метана на шахте "Степная", госпитализированы в ожоговое отделение 8-й клинической больницы Львова.
    Авария на шахте в Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Двадцать горняков, пострадавших в результате аварии на шахте во Львовской области, госпитализированы в львовскую больницу, сообщила в пятницу областная администрация со ссылкой на и.о. директора департамента здравоохранения обладминистрации Ирину Микичак.

    Авария на шахте Степная во Львовской области
    УНИАН
    Взрыв на шахте во Львовской области: последствия аварии

    В четверг произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". По данным ГСЧС, в результате аварии погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 были спасены. По данным Минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. В пятницу на Украине объявлен траур по погибшим.

    "Все 20 горняков, пострадавших в результате взрыва метана на шахте "Степная", госпитализированы в ожоговое отделение 8-й клинической больницы Львова. Пострадавшие шахтеры обеспечены надлежащим лечением и интенсивной терапией. Среди повреждений – ожоги кожи и верхних дыхательных путей, которые являются наиболее сложными", — говорится в сообщении.

    По словам Микичак, в настоящее время продолжается медицинское обследование пациентов, угрозы их жизни нет.

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