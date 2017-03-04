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    Число госпитализированных горняков шахты "Степная" возросло до 23

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (36)

    (обновлено: )8710
    Как сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 3 марта были госпитализированы еще три горняка. Состояние девяти пострадавших шахтеров - тяжелое, 14 - средней тяжести.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Число госпитализированных горняков шахты "Степная" ГП "Львовуголь" возросло до 23 человек, сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

    Авария на шахте Степная во Львовской области
    УНИАН
    Взрыв на шахте во Львовской области: последствия аварии

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    Отмечается, что по состоянию на 09:00 4 марта, на лечении в ожоговом отделении 8-й городской больницы Львова находятся 23 горняка (3 марта были госпитализированы еще три горняка), пострадавшие 2 марта в результате взрыва на шахте.

    Состояние 9 пострадавших — тяжелое, 14 — средней тяжести.

    В четверг произошел взрыв на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". По данным ГСЧС, в результате аварии погибли восемь горняков. На участке, где произошло ЧП, находились 34 горняка, из них 26 были спасены. В пятницу в Украине был объявлен траур по погибшим.

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