Число госпитализированных горняков шахты "Степная" возросло до 23

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Число госпитализированных горняков шахты "Степная" ГП "Львовуголь" возросло до 23 человек, сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

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Отмечается, что по состоянию на 09:00 4 марта, на лечении в ожоговом отделении 8-й городской больницы Львова находятся 23 горняка (3 марта были госпитализированы еще три горняка), пострадавшие 2 марта в результате взрыва на шахте.

Состояние 9 пострадавших — тяжелое, 14 — средней тяжести.

В четверг произошел взрыв на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". По данным ГСЧС, в результате аварии погибли восемь горняков. На участке, где произошло ЧП, находились 34 горняка, из них 26 были спасены. В пятницу в Украине был объявлен траур по погибшим.