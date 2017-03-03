Глава Минэнерго поручил усилить контроль работ на шахтах

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Министр министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик поручил руководителям угледобывающих предприятий усиленно контролировать проведение горных работ.

Об этом следует из подписанного министров указа №172 от 3 марта, сообщает пресс-служба Минэнерго на своей странице в Facebook.

В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным ГСЧС, в результате аварии погибли восемь горняков.

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На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 были спасены. По данным Минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. Из-за аварии Гройсман срочно прибыл во Львовскую область, отменив запланированную на вечер встречу с главой МИД ФРГ.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи со взрывом на шахте "Степная" во Львовской области.