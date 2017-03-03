наверх
03.03.201716:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    Глава Минэнерго поручил усилить контроль работ на шахтах

    Тема:

    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (33)

    (обновлено: )1601
    Согласно подписанному министром энергетики и угольной промышленности указу, руководителям угледобывающих предприятий поручено усиленно контролировать проведение горных работ.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Министр министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик поручил руководителям угледобывающих предприятий усиленно контролировать проведение горных работ.

    Дмитрий Марунич
    Украинское фото
    Марунич: Украина - вторая в мире по смертности шахтеров

    Об этом следует из подписанного министров указа №172 от 3 марта, сообщает пресс-служба Минэнерго на своей странице в Facebook.

    В четверг произошла авария на шахте "Степная" предприятия "Львовуголь". По данным ГСЧС, в результате аварии погибли восемь горняков.

    Читайте также: Украина скорбит. Львовщина и другие крупные аварии на шахтах

    На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 были спасены. По данным Минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. Из-за аварии Гройсман срочно прибыл во Львовскую область, отменив запланированную на вечер встречу с главой МИД ФРГ.

    Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи со взрывом на шахте "Степная" во Львовской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт
    Авария на шахте в Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа