После трагедии на шахте "Степная" 16 человек в тяжелом состоянии — спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В пятницу, 3 марта, в Украине объявлен траур по погибшим горнякам на шахте "Степная". Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

В полдень пройдет общенациональная минута молчания. Также в эфире телерадиостанций на весь день отменены все развлекательные и концертные мероприятия.

Читайте также: Марунич: Вы недовольны? Рост тарифов прописан в Соглашении об ассоциации с ЕС

Вчера, 2 марта, на шахте во Львовской области произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка. Непосредственно на аварийном участке — 34 человека. По последним данным, там погибло восемь шахтеров, сообщает радио "Свобода".

Подробнее о ситуации на шахте "Степная" сообщил спецкор Голоса Столицы из Львова Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що зараз відбувається на шахті?

— За останньою інформацією, вже від прес-служби Львівської ОДА, збільшилася кількість госпіталізованих гірників. Якщо вчора на вечір остання інформація була близько 23.30, кількість госпіталізованих гірників була 19, то сьогодні, станом на 7.00, ця кількість збільшилася до 21 людини. Тобто 21 шахтар перебуває в лікарні міста Червоноград, а четверо з цієї кількості вже переведені до Львова, медики кажуть, що у багатьох госпіталізованих є від 30% до 40% опіків шкіри. Наразі всі ці гірники госпіталізовані, з ними працюють лікарі, і над їхнім здоров'ям піклуються саме в лікарнях.

Скільки з них у важкому стані?

— Приблизно 14-16 гірників перебуває у важкому стані, і медики загалом не коментують, чи є сильна загроза для їх життя, чи ні, але за останньою інформацією — 16 людей у самому важкому стані. Загинули вісім гірників під час вчорашнього вибуху газу метану, це вже остаточно наразі.

Щось відомо про причини обвалу шахти?

— Загалом вчора на об'єкт приїжджав прем'єр Гройсман, він зазначав, що сьогодні, 3 березня, уряд має створити державну комісію для розслідування цієї трагедії. За попередніми даними, ця шахта має надзвичайну категорію по газу метану і припливу води. І ми спілкувалися вчора з головою незалежних профспілок Червонограду Віталієм Оніжуком, він зазначає, що можливою причиною вибуху стало те, що підійшла до лав вода, і саме через це сталося коротке замикання суміші газу метану.

Вода підійшла — щось не в порядку було з обладнанням, яке відкачує воду?

— Стосовно цього сказати дуже важко, тому що також зазначав вчора і прем'єр, що шахта обладнана датчиками, які фіксують загрозу, коли підвищується концентрація метану, вони одразу фіксують це, і шахтарі одразу залишають лави, де працюють. А вчора датчики чомусь не спрацювали.

У Києві деякі експерти висловили думки, що ця аварія могла бути викликана збільшенням норми видобутку вугілля. Що говорять на місцях?

— Так, задавали ці питання вчора і Гройсману і Оніжуку. Власне, він спростовує інформацію, що саме на шахті "Степова" і на шахтах Львівської області збиралися збільшувати видобуток вугілля, однак він зазначає одразу, що видобуток збільшувати, звичайно, можна, тому що на сході України дуже складна ситуація, але якщо збільшувати видобуток вугілля, це не тільки стосується шахт Львівщини, а й інших шахт по Україні. Аби збільшити видобуток на наших українських шахтах, необхідно провести комплексну модернізацію шахт. От Оніжук розповідав, що на шахті "Степова", де вчора стався вибух, останню модернізацію проводили десять років тому, і гірники вже працюють на обладнанні, яке є застарілим.

Як часто треба проводити такі модернізації?

— За його словами, кожні сім-вісім років шахти потрібно модернізувати, щоб уникати таких страшних випадків, які ми мали вчора.

Що стосується інших шахт на тій же Львівщині, як часто їх модернізували, як давно і чи буде якась перевірка по інших шахтах, щоб трагедія не повторилася?

— Що стосується інших шахт на території Львівської області, вони перебувають у такому ж плачевному стані, як і "Степова", там модернізації не бачили також близько десяти, тобто можна говорити, що там умови ще більш непридатні для роботи гірників. Стосовно перевірки шахт також вчора Гройсман зазначав, що буде створена державна комісія на рівні Кабміну, і прем'єр сказав, що уряд буде ініціювати перевірку всіх шахт на території Львівської області і не тільки. Тобто перевірка буде тривати повністю по всіх шахтах на території України. Але ця перевірка стосуватиметься аспекту безпеки праці шахтарів. Тобто будуть перевіряти саме, чи дотримуються шахти техніки безпеки, чи ні.

Гройсман зазначив, що на засоби особистої безпеки шахтарів буде виділено до 200 мільйонів гривень. Що це можуть за засоби?

— Дійсно, вчора прем'єр зазначав, що будуть виділені додаткові кошти для цих засобів для захисту, однак намагалися журналісти дізнатися у нього, що це за такі заходи, але на жаль він не на всі питання захотів відповідати. Одразу після брифінгу він поїхав у лікарню до гірників.

Сам Гройсман ще залишається на Львівщині?

— Як мені відомо, вчора він одразу після відвідин потерпілих гірників у госпіталях, одразу залишив Львівщину і повернувся до Києва.

Чи відомо щось стосовно родин загиблих шахтарів? Чи буде їм допомога від держави?

— Так, вчора прем'єр зазначив, що вже підписано відповідний указ про виділення грошової допомоги родинам загиблих. Крім того, ця допомога становитиме близько 600-700 тисяч гривень, крім того Гройсман пообіцяв всіляко підтримувати гірників, що наразі перебувають в госпіталях, він зазначив, що якщо буде потрібно гірників лікувати в Києві чи Львові, він готовий надати допомогу, надати літак для транспортування гірників до Києва, якщо це потрібно буде. І пообіцяв повністю всебічну допомогу від уряду гірникам, які постраждали від вибуху.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире "ГС" сообщил, что у шахтеров было недостаточно индивидуальных средств контроля.