Кабмин выделил 5 млн гривен на выплаты пострадавшим на шахте "Степная"

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Правительство выделило из резервного фонда 5,05 миллиона гривен на выплаты пострадавшим в результате аварии на шахте "Степная" во Львовской области, соответствующее решение было принято в пятницу.

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"Мы предлагаем выделить Львовского госадминистрации из резервного фонда средства в размере 5,05 миллиона гривен (более 187 тысяч долларов) для предоставления финансовой помощи. По официальной информации, на шахте работали 172 горняка, 34 из них находились на аварийном участке. Предлагаем выделить средства из расчета для лиц, которые пострадали по 75 тысяч гривен (около 2,8 тысячи долларов) и для семей, где есть погибшие, по 500 тысяч гривен (около 18,5 тысяч долларов)", — сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, который вносил на рассмотрение правительства проект распоряжения.

Премьер Владимир Гройсман напомнил, что помимо этих сумм также будут выплаты из компенсационных фондов. Накануне пресс-служба кабмина сообщила, что общая сумма компенсации семьям погибших составит от 600 до 700 тысяч гривен (порядка 22 — 25,8 тысячи долларов).

Минздрав Украины сообщил, что 12 человек из их числа с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу в Львовской области. По данным премьера Украины Владимира Гройсмана, в результате аварии на шахте во Львовской области госпитализированы 19 горняков.

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По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв метана. Однако, по словам главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, окончательные выводы по причинам трагедии будут сделаны специальной комиссией, которая проведет расследование соблюдения правил безопасности на производстве.

Полиция уже завела уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".