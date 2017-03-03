Марунич: Украина - вторая в мире по смертности шахтеров

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В пятницу, 3 марта, объявлен всеукраинский траур по погибших горнякам на шахте "Степная". Вследствие взрыва метана случился обвал горной породы, что привело к смерти восьми человек.

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По факту гибели шахтеров на шахте "Степная" во Львовской области, открыто уголовное производство по статье — нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка сообщил, что сейчас комиссия устанавливает, связан ли взрыв в шахте с работами по увеличению добычи угля.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман говорил о том, что трагедия на шахте "Степная" не связана с увеличением нормы добычи угля в связи с блокадой отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также он объявил о создании государственной комиссии для расследования обстоятельств трагедии и проверке всех шахт страны.

Почему в угольной промышленности так часто случаются трагедии, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Могло ли к трагедии на шахте привести увеличение норм добычи угля? Рева говорит одно, Гройсман другое…

— Вероятно, все-таки не само увеличение, а те возможные, скажем так, несоблюдения правил техники безопасности, которые, по сути, у нас практически в львиной доле случаев являются причиной аварий и различного рода техногенных катастроф, не только в углепроме. Поэтому это могло быть поводом. Не причиной, но поводом, возможно, для того, чтобы дать больше угля, закрывали глаза на какие-то нормы безопасности и охраны труда.

Какие нормы безопасности могли быть нарушены в данном случае?

— Я думаю, на этот вопрос сможет ответить только государственная комиссия, которая будет расследовать причины этой трагедии. Я не хочу на эту тему даже говорить и спекулировать, поскольку это все пока пустые разговоры.

Все эти многочисленные проверки, которые сейчас пообещали в правительстве, помогут избежать подобных трагедий в дальнейшем?

— Мне это напоминает ситуацию прошлой власти. У нас были масштабные аварии, это не самая масштабная в истории, были куда более по жертвам значительные. И после каждой этой аварии власть также инициировала проверки, ревизии и т.д. К сожалению, мы вторые в мире, если не ошибаюсь, по смертности в углепроме, конечно, в основном за счет Донбасса. На Донбассе сейчас в значительной степени объемы добычи угля упали, но все равно мы видим, что опасность такая сохраняется. В целом нужны очень большие инвестиции, чтобы привести состояние в отрасли, с точки зрения безопасности, на какой-то оптимальный уровень. Я думаю, при текущих реалиях, даже после ревизии, которую Гройсман или президент Украины огласил, таких денег изыскать в достаточном объеме будет очень и очень сложно. В масштабе страны. Все равно это значительное количество угледобывающих предприятий. С учетом того, что недофинансирование шло на протяжении многих лет, и долги у углепрома колоссальные, так что ситуация там довольно печальная финансовая.

Есть разница в состоянии дел на частных и государственных шахтах?

— В основном на частных шахтах порядка было побольше, но давайте не забывать одну простую вещь, что частные шахты… их покупали, исходя из неплохой экономики добычи угля. То есть там всегда экономика была лучше, именно поэтому эти шахты на определенном этапе стали частными или были взяты в концессию, если брать ДТЭК, поэтому, наверное, не совсем характерный пример. А большая часть государственных шахт такой хорошей экономикой добычи не отличалась, до сих пор не отличается, в общем, как вы понимаете, это создает по цепочке и далее целый комплекс проблем.

Какое бюджетное финансирование необходимо для того, чтобы модернизация шахт проводилась вовремя?

— На модернизацию ежегодно в бюджете выделяются деньги. Я не скажу, сколько в бюджете 2017 года… это сотни миллионов гривен. Просто у нас государственный углепром резко сократился после начала войны на Донбассе, половина шахт просто перестала контролироваться Киевом. Это в какой-то степени облегчило Кабмину и Минэнерго поиск средств, необходимых для поддержания этих шахт в работоспособном состоянии. Но тем не менее, проблема все равно остается, и дело в том, что государство должно принять решение: мы вообще будем сохранять добычу или нет? Потому что до этой печальной истории с углем-антрацитом, до блокады, вообще половину госшахт собирались консервировать, оставшиеся здесь у нас в Киеве, закрывать. Теперь непонятно, потому что невозможно консервировать одновременно шахты и обеспечивать увеличение добычи угля, о котором заговорили чиновники. Что сейчас будет делать власть… она на очень серьезной растяжке. С одной стороны, нужно повысить добычу, с другой стороны, нужно что-то делать с экономически нерентабельными госшахтами. А тут о безопасности нужно помнить всегда, но проблем возникает огромное количество.

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Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире "ГС" сообщил, что у шахтеров было недостаточно индивидуальных средств контроля.

Напомним, по словам главы независимых профсоюзов Червонограда Виталия Онижука, возможной причиной взрыва стало короткое замыкание смеси газометана, сообщил спецкор "ГС" Андрей Галицкий.