Пострадавшие от взрыва на шахте "Степная" горняки

В сети появилось видео и больницы, в которой находятся пострадавшие в результате взрыв на шахте "Степная" горняки.

Трагический случай на шахте "Степная", которая находится в селе Глухов Сокальского района Львовской области, произошел 2 марта. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, на горизонте 550 метров, в 119 конвейере из-за взрыва произошло обрушение горной породы. На момент аварии на шахте работало 172 человека, на аварийном участке — 34 горняка, из которых 8 человек погибли. В ходе спасательной операции сначала удалось достать из шахты шесть горняков, позже – еще двадцать.

Минздрав Украины сообщил, что 12 человек из их числа с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу в Львовской области. По данным премьера Украины Владимира Гройсмана, в результате аварии на шахте во Львовской области госпитализированы 19 горняков.

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По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв метана. Однако, по словам главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, окончательные выводы по причинам трагедии будут сделаны специальной комиссией, которая проведет расследование соблюдения правил безопасности на производстве.

Полиция уже завела уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".