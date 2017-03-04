Трагедию на шахте "Степная" используют для атаки на Кабмин - эксперт

Yuriy Dyachyshyn / AFP

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 3 марта, был объявлен всеукраинский траур по погибшим горнякам на шахте "Степной". В результате взрыва метана случился обвал горной породы, погибли восемь человек. По факту гибели шахтеров на шахте во Львовской области начато уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

На вопрос, будут ли трагедию использовать как аргумент против блокады поставок угля из Донбасса, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил политолог Петр Олещук.

"Ее будут использовать по-всякому. К сожалению, какая бы трагедия у нас не случилась, из нее будут пытаться выжать максимум политического капитала. Кто-то будет обосновывать именно этим необходимость возобновления поставок с Донбасса, кто-то наоборот будет говорить о необходимости капиталовложений в западноукраинскую добычу угля… Каждая из политических сил будет пытаться заработать на этом свой политический капитал", — спрогнозировал эксперт.

Он также проанализировал, как ситуация отразится на Кабинете министров.

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"Профильное министерство и весь энергетический блок Кабмина, оно и так уже пребывает некоторое время под перманентным ударом. Потому что когда ситуация настолько напряженная, то любой аргумент может быть использован в качестве решающего. И я думаю, что его используют в качестве аргумента для решающей атаки и на Кабмин, и на его энергетический блок", — высказал уверенность Олещук.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 5 млн гривен на выплаты пострадавшим на шахте "Степная".