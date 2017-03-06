Авария на шахте "Степная": подведение итогов

РИА Новости Украина

Всех пострадавших от взрыва на шахте "Степная" для лучшего ухода переведут в 8-ую клиническую больницу г. Львова. Об этом во время брифинга 2 марта заявила директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Ирина Микичак, пишет издание Поступ.

В целом, по ее словам, после взрыва на шахте в больницу госпитализировали 21 горняка. Все они в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии. В основном у шахтеров 10-40% ожогов кожи и верхних дыхательных путей.

Один из них отказался переезжать на лечение во Львов. Остальные 20 пострадавших для операционного вмешательства и наблюдения перевели в ожоговый центр 8-й клинической больницы Львова. Всех необходимых специалистов привлекут из других медучреждений Львова. При необходимости шахтеров санавиации перевезут в республиканский ожоговый центр в Киев. Пока львовские врачи в телефонном режиме консультируются с киевскими коллегами.

Начальник управления здравоохранения города Владимир Зуб отметил, что на данный момент угрозы жизни ни одного пациента нет.

"20 пострадавших на шахте "Степная", которые первичную помощь получили в Червоноградской больнице, поэтапно, с 20:00 до 3:00 были доставлены в 8-ую больницу. В течение ночи проводились лечебные мероприятия. И на утро состояние всех пациентов стабильное, у части – средней тяжести. Тяжесть состояния обусловлена ожогами дыхательных путей, у некоторых пациентов также ожогами лица и кистей. С пострадавшими работают психологи", – добавил Владимир Зуб.

Кабинет Министров Украины 3 марта в принял решение выделить пострадавшим по 75 тыс грн.

4 марта стало известно, что количество госпитализированных в результате взрыва на шахте "Степная" горняков возросло до 23, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"По состоянию на 6:00 4 марта в ожоговом отделении Львовской 8-й городской клинической больницы продолжают лечиться 23 горняка, пострадавшие 2 марта в результате взрыва на шахте "Степная" ГП "Львовуголь", – сообщили в ЛОГА.

При этом отмечается, что троих из них госпитализировали в пятницу, 3 марта.

Состояние 9 пострадавших – тяжелое, 14 – средней тяжести.

Первую помощь шахтерам предоставили в районной больнице и сразу же всех реанимобилями доставили в ожоговый центр 8-й больницы Львова.

Обожженные и шокированyst шахтеры до сих пор не пришли в себя от пережитого. Все говорят, что взрыв прогремел совершенно неожиданно.

"Ни с того, ни с сего взрыв и все. Затем второй взрыв. Два подряд. Если бы был один, то может бы не было так страшно, потому что второй был горячий, – рассказал шахтер Олег. – Никаких аварийных ситуаций не было. Потихоньку все шло. Мы как раз заканчивали лаву. Все как всегда. Наверное, где-то газ нашел себе место и врезал". Air TV/Youtube Взрыв на шахте "Степная". Комментарий Гройсмана

У всех пострадавших есть ожоги. Поражение тела от 2 до 25%. Шесть пациентов оценивают как тяжелых, но стабильных.

"Потому что есть дыхательные расстройства, проблемы с дыхательными путями и у них площадь ожогов – более 10% поверхности тела. Таких пациентов, у которых была бы угроза жизни, нет. Но мы боимся осложнений, потому что все они были в закрытом помещении. Был объемный взрыв и даже у тех, кто был далеко от эпицентра, все равно есть поражения дыхательных путей", – сообщил заведующий ожогового центра 8-й больницы Львова Василий Савчин.

Также, по словам врачей, пострадавшие нуждаются в психологической реабилитации. Не столько из-за своих травм, сколько из-за того, что на их глазах погибли друзья и сотрудники.

"Друг сказал: о, четыре дня буду отдыхать… И так умер… Такой Вася. Говорю, ты теперь будешь вечно отдыхать. Уже все… Взрыв был очень сильный. Даже респираторы повыгорали. Все полностью", – говорит шахтер Сергей Бутру.

Между тем на шахте "Степная" продолжаются работы по дегазации. Там планируют привести в норму уровень метана. Кроме того, сейчас в шахте увеличилось поступление воды. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Надеемся, что к утру завтрашнего дня, когда прибудет экспертная группа для оценки возможности восстановления работы шахты, все работы по откачке воды и дегазации будут завершены", – сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка во время брифинга 3 марта.

На момент возгорания в участке шахты "Степная" находилось 34 человека, которые непосредственно там работали, еще четверо – дополнительно работали на этом объекте.

По словам председателя ОГА, на данный момент 30 человек обратились в больницы, 20 – находятся в восьмой городской клинической больнице Львова в ожоговом отделении.

"Им оказана необходимая медицинская помощь. По заключению врачей, необходимости дополнительного перемещения в Киев или лечение за рубежом – нет. Созданы условия для пребывания родственников вместе с пострадавшими", – рассказал глава области.

Тела 5 шахтеров уже забрали родные. Остальные – должны забрать после судебно-медицинской экспертизы. Кроме того будет определена дата похорон.

"Государство выделило на сегодняшний момент дополнительно 1 млн грн, из них 100 тыс. грн ГП "Львовуголь" направило на закупку дополнительных медикаментов, 200 тыс. грн направили на организацию похорон и на помощь пострадавшим", – рассказал председатель Львовской ОГА.

Кроме государственной помощи семьям погибших и пострадавшим, будут выделены дополнительные средства и из областного бюджета.

По словам главы области, большинство специалистов склоняются к мнению, что причиной трагедии на шахте была вспышка метана. Однако окончательные выводы будут известны после завершения работы государственной комиссии.

Также стало известно, что шахта "Степная" возобновит работу в понедельник, 6 марта. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил председатель Червоноградского отделения Независимого профсоюза горняков Украины Виталий Онижук.

"Шахта пока работу не возобновила, думаю, до понедельника начнет работать", – сказал он.

Напомним, 2 марта в 12:46 на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь" произошел взрыв. В результате взрыва погибли восемь шахтеров. Самому младшему из них было 19 лет, самому старшему – 42. Еще 21 человек с ожогами госпитализирован в больницу. Родственникам погибших пообещали выплатить компенсацию более 600 тыс грн.

По материалам Zaxid.net