Шахтеры Львовской области анонсируют массовую забастовку - спецкор

Yuriy Dyachyshyn / AFP

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Шахтеры компании "Львовуголь" угрожают прекратить отгружать уголь, если их требования не будут выполнены. В частности, они хотят разблокирования счета для выплат зарплаты.

Именно во Львовской области на шахте "Степная" произошел взрыв, вызвавший обвал горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, непосредственно на аварийном участке — 34 человека. В результате взрыва погибли восемь человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Что еще требуют шахтеры, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил корреспондент из Львова Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Шахта "Степова", де стався вибух газу і загинули шахтарі, належить ВАТ "Львіввугілля"?

— Так, шахта "Степова" також належить до державного підприємства "Львіввугілля". Загалом на території Львської області є сім шахт, які належать саме до цього підприємства, і складається така ситуація, що рахунки "Львіввугілля" є заблокованими і шахтарі не отримують свою заробітну плату за важку роботу, за відвантажене вугілля, і залишаються без грошей для подальшого життя.

Чи відомий повний список вимог шахтарів?

— Вони вимагають від влади розблокування рахунків "Львіввугілля". До речі, за попередньою інформацією, саме 9 березня має відбутись судове засідання, де будуть розглядати питання щодо розблокування рахунків ДП "Львіввугілля". Це є першою вимогою шахтарів. Крім того, шахтарі вимагають виділити гроші на індивідуальний захист для людей, які працюють на шахтах, і це було озвучено самим прем’єром Володимиром Гройсманом 2 березня, коли він перебував із терміновим робочим візитом на Львівщині. Крім того, гірники також хочуть скоротити управлінський штат "Львіввугілля" на 50% і внести можливість передоплати за відвантажене вугілля, тобто предплату за свою виконану роботу. Якщо ці вимоги будуть не виконані, гірники вже 9 березня обіцяють влаштувати масовий страйк. Це саме стосується цих семи шахт, які належать до державного підприємства "Львіввугілля", і обіцяють 9 березня припинити роботу саме цих семи шахт.

Вони погрожують припинити лише відвантажувати вугілля чи видобуток теж?

— Поки що мова йде про відвантажування вугілля. Саме на цьому акцентують увагу гірники. Але якщо, звичайно, уряд і держава будуть ігнорувати їх вимоги, то, можливо, гірники будуть вже вдаватись до більш кардинальних змін.

Про які обсяги вугілля йде мова?

— Шахта "Степова" видобуває одну тисячу тон вугілля в день.

Керівництво підприємства щодо вимог шахтарів, щодо можливого припинення відвантаження вугілля щось заявляло?

— Офіційної інформації стосовно цього страйку від ДП "Львіввугілля" ще не було. Звичайно, вони мають на це відреагувати, і я думаю, що згодом офіційна інформація від них з’явиться. Зараз вони мовчать.

Якими будуть наслідки страйку, в ефірі радіостанції спрогнозував генеральний директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Наскільки вимоги шахтарів реально виконати?

— Насправді головною вимогою шахтарів може бути припинити політичну корупцію, бо саме через неї вони не отримують вчасно зарплатню, саме через неї не оновлюються лави, не оновлюється техніка, а Україна має всі проблеми з вугіллям.

Чому шахтарі висувають вимоги в переддень 8 березня?

— Шахтарі не є якимись політтехнологами, які б прораховували, що правильно зробити в такий день. Скоріш за все, люди мають настільки важкий стан, настільки в них важке становище, що вони виходять.

Якщо шахтарі призупиняють відвантаження вугілля, наскільки це критично, особливо на тлі блокади?

— Ми маємо резерви: чотири–п’ять тижнів наші енергостанції пропрацюють. Але це не значить, що це добра ситуація, так чи інакше нас очікують піки літні. Минулого року в липні, в серпні, коли була спека, електроенергії споживалося навіть більше, ніж цієї зими, і про це теж треба думати. І я не бачу інших шляхів до діючої влади, до тих, хто керує енергетичним блоком уряду, я не кажу безпосередньо міністра чи віце-прем’єра, про тих людей, які реально керують вугільним блоком. Люди, ви маєте схаменутись, тому що ви доводите ситуацію до такої, коли Україна просто втрачає свою енергетичну незалежність через ваші дії, через ваше крадійство. Це треба припиняти.

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