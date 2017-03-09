Трагедия на "Степной": в тот день на шахте даже не добывали уголь - Волынец

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. На государственной шахте "Центральная" в Торецке Донецкой области в среду произошел выброс газа. Авария случилась на глубине больше тысячи метров. В тот момент там работало четыре шахтера. Троим удалось выбраться, а четвертый погиб — на него обвалилось около 20 тонн угля. Еще одна трагедия из-за выброса метана произошла на прошлой неделе во Львовской области на шахте "Степная".

Комментируя аварию в Торецке, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил, что стало причиной инцидента на "Степной".

"Дело в том, что в предыдущие сутки план не был выполнен, из-за загазованности выработки шахтеры прекратили преждевременно работу, выехали на-гора. В день аварии — в четверг — она произошла в первую смену, добыча не велась. Велись ремонтные работы. Просто смешно, 32 шахты государственные добывают даже не уголь, а горную массу, зольности — почти 50%, и выдают на-гора 14-17 тыс тонн угля в сутки. Угольная отрасль разграблена. Шахтеры работают в очень тяжелых условиях, и таким дедовским способом. Как 80 лет назад, на многих шахтах добыча ведется на отбойных молотках", — заявил Волынец.

По данным Минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее сообщалось, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек. Восемь человек погибли.