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    Минэкономразвития инициирует введение лицензирования экспорта антрацита

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    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (727)

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    Лицензирование, как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления министерства, вводится временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, после чего может быть отменено.
    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает правительству ввести лицензирование экспорта антрацита. 

    Михаил Погребинский
    Украинское фото
    Михаил Погребинский о блокаде Донбасса, олигархах и ловушке для власти

    Проект постановления обнародован на сайте Минэкономразвития. 

    Лицензирование будет осуществлять Минэкономразвития по согласованию с Минэнергоугля.

    "Проектом постановления предлагается ввести лицензирование экспорта антрацита по согласованию с Минэнергоугля, которое, как главный орган в формировании и обеспечении реализации государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, будет обеспечивать урегулирование ситуации с экспортом антрацита в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля текущего года", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. 

    Лицензирование, как отмечается, вводится временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, после чего может быть отменено.

    Ранее Государственная фискальная служба сообщила, что Украина импортировала каменного угля и антрацита из России с начала 2017 года на сумму 247,2 миллиона долларов или 69,1% от общего объема импорта.

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