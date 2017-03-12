Минэкономразвития инициирует введение лицензирования экспорта антрацита

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает правительству ввести лицензирование экспорта антрацита.

Проект постановления обнародован на сайте Минэкономразвития.

Лицензирование будет осуществлять Минэкономразвития по согласованию с Минэнергоугля.

"Проектом постановления предлагается ввести лицензирование экспорта антрацита по согласованию с Минэнергоугля, которое, как главный орган в формировании и обеспечении реализации государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, будет обеспечивать урегулирование ситуации с экспортом антрацита в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля текущего года", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Лицензирование, как отмечается, вводится временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, после чего может быть отменено.

Ранее Государственная фискальная служба сообщила, что Украина импортировала каменного угля и антрацита из России с начала 2017 года на сумму 247,2 миллиона долларов или 69,1% от общего объема импорта.