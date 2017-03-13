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    Зубко сообщил, когда возобновят добычу угля на шахте "Степная"

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (63)

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    По словам премьер-министра Геннадия Зубко, производство угля должно быть безопасным и объем добычи не должен угрожать жизни добывающим его шахтерам.
    Геннадий Зубко
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Возобновление работы шахты "Степная" объединения "Львовуголь" возможно только после завершения всех проверок безопасности и выдачи соответствующих разрешений инспекторами регионального отделения Госслужбы по охране труда, заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

    Авария произошла на шахте в Львовской области
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    Авария на шахте "Степная": подведение итогов

    "Любое производство сегодня должно быть безопасным. Мы обсуждали вопрос возобновления работы шахты, но сейчас важно не только обеспечить шахтеров средствами защиты. Нужна вся разрешительная документация. Объем добычи не должен угрожать жизни", — цитирует УНИАН Зубко.

    Авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" во Львовской области произошла в начале марта. По данным ГСЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным Минздрава, после аварии госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.

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