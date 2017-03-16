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    Экономика

    Насалик: потребность в антраците в 2017 году сократилась в 2 раза

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    По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, до конца года для обеспечения работы энергогенерирующих предприятий необходимо всего 4,2 миллиона тонн из 9,5 миллионов тонн, которые реализовались в 2016 году.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Благодаря мерам властей по экономии угля  потребность в антраците на 2017 год удалось сократить до 4,2 миллиона тонн с 9,5 миллиона тонн в 2016 году, сообщил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина и Донбасс в блокаде: есть ли жизнь без антрацита?

    Правительство 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В четверг данное решение было продлено еще на месяц.

    "Мы четыре проекта реализуем по минимизации потребления угля (на энергогенерирующих предприятиях – Ред.). Я хочу сказать, что до конца года нам надо, чтобы обеспечить (работу энергогенерирующих предприятий – Ред.), всего 4,2 миллиона тонн из 9,5 миллионов тонн которые реализовались в 2016 году", — сказал Насалик на заседании правительства в четверг.

    Он уточнил, что имеет ввиду антрацитовую марку угля, который до начала торговой блокады поступал из неподконтрольных киевским властям районам Донбасса.

    В предыдущие годы теплоэлектростанций (ТЭС) потребляли в год 24 миллиона тонн угля, около 9 миллионов из которых относятся к антрацитовой марке. Минэнрго Украины реализует ряд проектов направленных на перевод ТЭС с антрацита на газовый уголь.

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