Насалик: потребность в антраците в 2017 году сократилась в 2 раза

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Благодаря мерам властей по экономии угля потребность в антраците на 2017 год удалось сократить до 4,2 миллиона тонн с 9,5 миллиона тонн в 2016 году, сообщил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

Правительство 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В четверг данное решение было продлено еще на месяц.

"Мы четыре проекта реализуем по минимизации потребления угля (на энергогенерирующих предприятиях – Ред.). Я хочу сказать, что до конца года нам надо, чтобы обеспечить (работу энергогенерирующих предприятий – Ред.), всего 4,2 миллиона тонн из 9,5 миллионов тонн которые реализовались в 2016 году", — сказал Насалик на заседании правительства в четверг.

Он уточнил, что имеет ввиду антрацитовую марку угля, который до начала торговой блокады поступал из неподконтрольных киевским властям районам Донбасса.

В предыдущие годы теплоэлектростанций (ТЭС) потребляли в год 24 миллиона тонн угля, около 9 миллионов из которых относятся к антрацитовой марке. Минэнрго Украины реализует ряд проектов направленных на перевод ТЭС с антрацита на газовый уголь.