наверх
21.03.201712:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Гройсман рассказал, чем Украина заменит уголь из ЛДНР

    (обновлено: )1553213
    По словам премьера, Украина будет покупать уголь за валюту: "Это или Соединенные Штаты Америки или Австралия или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно".
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство Украины изучает возможность закупки угля в США, Австралии или Южноафриканской республике.

    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский: блокада поставок угля приведет к девальвации гривны уже в марте

    "Мы сейчас будем его покупать за валюту. Это или Соединенные Штаты Америки или Австралия или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно", — сказал он в эфире канала ICTV.

    По его словам, Украина стала независимой от российского газа: "Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа".

    "Мы выбрали код на то, чтобы добывать украинский газ из украинских недр, и в этом году, я думаю, что мы больше, чем на полмиллиарда кубов увеличим добычу собственного газа. Это означает, что на 500 миллионов мы купим меньше за валюту, а это и есть наша энергетическая независимость", — отметил Гройсман.

    Он также высказал мнение о том, что многие из тех, кто участвует в блокаде Донбасса, так или иначе искренне переживают за судьбу страны, но их действия в то же время имеют обратный эффект.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что более 90 вагонов пробной партии продукции из самопровозглашенной Донецкой народной республики впервые направилась во вторник на территорию РФ. Под продукцией он имел ввиду уголь.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Артист, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    "Сбербанк" в Краматорске
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ