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    Новак: Минэнерго РФ не получало обращений Украины по покупке угля

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (158)

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    Отвечая на вопрос, обращались ли представители Украины в связи с нехваткой угля, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что официальных обращений не было.
    Министр энергетики РФ Александр Новак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Министерство энергетики РФ не получало обращений от Украины по покупке угля, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    "Официальных обращений не было", — сказал Новак, отвечая на вопрос, обращались ли в Минэнерго представители Украины в связи с нехваткой угля.

    Напомним, в четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

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