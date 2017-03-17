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    Экономика

    Плотницкий: ЛНР начала поставки угля в Крым

    (обновлено: )3910
    Как сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий, ЛНР намерена углублять экономическое сотрудничество с крымским регионом.
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Предприятия самопровозглашенной Луганской народной республики начали поставки угля в Крым, сообщил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

    По его словам, поставки ведутся в рамках заключенного контракта через Керченскую паромную переправу.

    "Мы поставляем железнодорожным транспортом через Ростов и паромную переправу. Пока только так. По-моему, заключен двухлетний контракт. Это реальные вещи, которые уже происходят, и поверьте, что это только начало", — сказал Плотницкий журналистам.

    По его словам, ЛНР намерена углублять экономическое сотрудничество с крымским регионом.

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