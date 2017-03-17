Плотницкий: ЛНР начала поставки угля в Крым

КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Предприятия самопровозглашенной Луганской народной республики начали поставки угля в Крым, сообщил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

По его словам, поставки ведутся в рамках заключенного контракта через Керченскую паромную переправу.

"Мы поставляем железнодорожным транспортом через Ростов и паромную переправу. Пока только так. По-моему, заключен двухлетний контракт. Это реальные вещи, которые уже происходят, и поверьте, что это только начало", — сказал Плотницкий журналистам.

По его словам, ЛНР намерена углублять экономическое сотрудничество с крымским регионом.