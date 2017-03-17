ЛДНР расценили блокаду как фактическое признание их независимости

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик расценивают блокаду со стороны Киева как фактическое признание независимости регионов, заявил в пятницу глава ЛНР Игорь Плотницкий.

В четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

"После того, как президент Порошенко официально объявил на правительственном уровне блокаду, фактически он отказался от нас. Он должен был выйти и сказать перед своим народом и перед народами Донецкой и Луганской республик, что, извините, мы вас не считаем своими, вы нам не нужны, нам нужны только ваши территории. С этого момента, как только он это подписал, мы считаем, что это и есть фактически признание нашей независимости", — заявил журналистам Плотницкий.

При этом глава ДНР Александр Захарченко добавил, что "блокаду объявляют только тому, кого признаешь".

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