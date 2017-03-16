Блокада Донбасса грозит серьезными последствиями для "Минска" - госдеп

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Госдепартамент США призывает к мирному разрешению транспортной блокады Донбасса и предупреждает о ее негативных последствиях для минских соглашений, заявил журналистам и. о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

"Мы постоянно отслеживаем эту блокаду на востоке Украины. Хочу подчеркнуть важность разрешения этого вопроса в мирном духе и с уважением территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", — сказал Тонер.

"Что касается минских соглашений, то нынешняя ситуация потенциально имеет серьезные последствия, поэтому мы хотим решения, мирного решения", — сказал Тонер.

В четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.