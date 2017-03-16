Карасев о решении СНБО и "официальной" блокаде Донбасса

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В ответ на предложение Петра Порошенко временно приостановить транспортное сообщение с отдельными районами Донецкой и Луганской областей на заседании СНБО приняли решение перекрыть все грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе

Этот временный запрет не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта. Транспортные ограничения снимут только после реализации первого и второго пунктов комплекса мер по выполнению минских договоренностей. Второе обязательное условие для снятия запрета — это возвращение под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.

Политические подоплеки этого решения и возможные его последствия, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Сначала власть призывала остановить блокаду, теперь сама ввела запрет на перемещение грузов через линию соприкосновения. Как такие действия можно оценить? Можно говорить, что вся эта история с блокадой была хорошо спланированной?

— Нет, она не была хорошо спланированной с точки зрения власти, власть должна была реагировать, но затем перехватила инициативу.

Но говорить о том, что сначала власть выступала против блокады, а теперь за блокаду — тоже не совсем верно. Почему? Потому что в решении СНБО сказано: это временная блокада.

И второе: когда начиналась блокада, 40 предприятий Украины, и государственной собственности, и несколько шахт, и частного бизнеса украинского, находились под юрисдикцией Украины. Теперь же там введено внешнее управление, и ДНР/ЛНР готовятся к "национализации" этих предприятий.

Это одно дело, когда блокада была до этого факта, другое дело, когда блокада уже вводится на время, когда эти предприятия будут возвращены. Это уже другая ситуация, надо было по-другому реагировать.

Есть ли шанс, что эти предприятия вернутся после введения официальной блокады?

— Шанс есть, но на данный момент небольшой, они готовят там логистику, они готовят уже рынки для этих отжатых пока, еще не "национализированных", но де-факто отжатых предприятий.

И второй момент: вокруг блокады есть еще внешнее измерение, международное. Потому что, кто вводит блокаду, тот как бы выходит из минских соглашений. Так вот, когда начиналась блокада и когда активисты требовали, и их сторонники в ВРУ, принять закон об оккупированных территориях, то это был выход из минских соглашений фактически, и юридически затем последовал бы.

Но не надо забывать, под минские соглашения подверстаны санкции против РФ и поддержка западных стран Украины в конфликте с РФ. Поэтому, если Украина выходит из минских соглашений, Запад может приступить к отмене санкций, тем более там сторонников отмены санкций против России достаточно много, и мы можем потерять дипломатическую, военно-техническую и другую поддержку в конфликте с Россией.

Но когда сейчас, после того как уже предприятия отжаты и будут "национализированы", то ДНР/ЛНР выходят из минских соглашений и стоящая за ними Россия, а не мы. Стало быть, тогда Запад санкции отменять не будет по отношению к России.

Официально будет ли закреплен выход хоть одной стороны из минского процесса?

— Официально никто не будет выходить, но обвинять будут друг друга. Неслучайно же вчера после решения СНБО Захарченко и Плотницкий, Грызлов и так далее по списку, сразу стали заявлять о том, что Украина вышла из минских соглашений. Понимают игру.

Но официально никто не выйдет, но проблема в том, как Запад будет реагировать относительно санкционной политики по отношению к России. И вот если они будут ослаблять или отменять санкции, значит, они считают, что Украина тут больше виновата.

Если же санкционная политика будет продолжаться дальше, а я надеюсь и считаю, что она будет продолжаться дальше, то Запад прекрасно понимает нюансы этой игры и все-таки считает, что с этим решением СНБО, с блокадой, тут больше права Украина, а виноваты, в том числе из-за "национализации" активов, а вы знаете, как относятся на Западе к нарушению прав частной собственности и собственности вообще, то виноваты ДНР/ЛНР.

Слушатели Голоса Столицы в эфире ответили на вопрос: "Вы поддерживаете транспортную блокаду Донбасса"? Сайт президента Украины Блокада Донбасса, Порошенко и разрыв шаблона

Ольга, Киев: Чем больше я слушаю вот этих экспертов, тем больше вспоминаю песню про поле чудес. Дело в том, что у нас получается какая-то уникальная страна, когда она сама себе объявляет блокаду, и это, оказывается, на пользу развития этой стране. Когда она вводит санкции 5 из 10 крупнейших банков, которые работают на ее территории, это тоже оказывается на пользу этой стране. Я при этом хотела бы узнать, из решения того же СНБО, где и почем мы будем покупать уголь, где и за сколько вот все это будет, и как это отразится на тарифах, как это отразится на ценах, как это отразится на том же курсе доллара, потому что паника в банках никогда не приводила к тому, чтобы курс доллара понижался. Но ответов на эти вопросы я не слышу, хотя об ущербе для страны уже говорил и Гройсман, и президент, а теперь вдруг оказывается, что это все на очень большую пользу.

Вячеслав: Блокада, это конечно очень хорошо, но надо еще жестче. Надо электрику им перекрыть, воду им перекрыть, все перекрыть. Чтобы те, кто хотят в Россию, пускай бегут в Россию.

Александр, Киев: Я считаю, что блокада — это не самый разумный метод, я считаю, что это один из самых неразумных методов в принципе. Потому что у меня командировки по всей Украине, уже больше семи лет, вот я общаюсь с ребятами из Донецка в том числе, исключительно в соцсетях. И я вижу, что наши действия, если есть люди в Донецке, которые говорят, что мы видим себя Украиной, то они уже сейчас начинают передумывать. То есть, наши толкают их к тому, чтобы они отворачивались от Украины.

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Ранее спецкор "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, что люди на неподконтрольных территориях больше боятся "национализации", проводимой ДНР, а не перекрытия транспортного сообщения.