Кива: ветераны АТО будут контролировать блокаду

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. С часа дня 15 марта все грузовые перевозки через линию разграничения в Донбассе перекрыты. Такое решение приняли на заседании Совета нацбезопасности и обороны в ответ на предложение Петра Порошенко временно приостановить транспортное сообщение с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот временный запрет не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта.

Транспортные ограничения снимут только после реализации первого и второго пунктов комплекса мер по выполнению минских договоренностей. Второе обязательное условие для снятия запрета — это возвращение под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.

МВД, Нацполиция, Нацгвардия и СБУ должны создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения. Для исполнения решения СНБО полиция Донецкой области начала усиливать систему контроля на железнодорожных дорогах. В районе поселка Верхнеторецкое открылся дополнительный блокпост. Об этом сообщили на сайте Главного Управления Нацполиции в Донецкой области. Также для контроля за этим решением СНБО президент предложил привлечь и добровольческие мобильные группы.

Об участии добровольческих групп в контроле блокады, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" советник министра внутренних дел Илья Кива.

"Все очень просто. Сама ситуация в действительности была поднята с инициативы гражданских лиц, это ветераны АТО. Мы сейчас убираем политические присоски, или политических лузеров, которые готовы на любой ситуации пиариться. А мы оставляем суть. Вот самое главное. А главное что? Что ветераны — это сознательное население страны, патриотическая прослойка нашей страны, они взяли на себя ответственность, они вышли и заявили свою позицию в отношении торгово-экономических отношений с противником, тем самым подтолкнув правительство к узакониванию или же к правильным решениям. И на сегодняшний день, наконец-таки СНБО принял очень важное для нашей страны решение. Потому что это решение однозначно будет ослаблять противника", — считает Кива.

Напомним, в четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.