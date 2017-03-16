Порошенко не имеет политического ресурса для снятия блокады – Медведчук

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко имеет политическую волю для выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе и снятия торговой блокады региона, однако у него нет необходимого ресурса, считает представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

В четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

"У президента Порошенко есть политическая воля и к выполнению минских соглашений, и к решению той проблемы, о которой вы говорили (прекращение торговой блокада Донбасса – Ред.) — продемонстрировать президентскую власть. Но у него нет политического ресурса — это первое", — сказал Медведчук в эфире программы Worlds Apart на телеканале RT.

По его мнению, вторым фактором, который работает против украинской власти, является то, что власть после событий на Майдане в 2014 году "потеряла свой самый главный атрибут". "Этот атрибут называется монополия на силу. Власть, которая не обладает монополией на силу, не способна реализовать ее в полном конституционном объеме", — подчеркнул Медведчук.

Он считает, что Украина сейчас выступает не субъектом, а объектом внешней политики. По его мнению, в отношении страны "введено внешнее управление", когда "высшим политическим институтом в Украине является посол США".