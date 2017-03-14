ДНР начала поставлять уголь в Россию

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что более 90 вагонов пробной партии продукции из самопровозглашенной Донецкой народной республики впервые направилась во вторник на территорию РФ. Под продукцией он имел ввиду уголь.

"Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее? Она уходила в Россию. Да, это нелегкий процесс. Он займет до трех месяцев. Сегодня первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия", — сказал он.

Захарченко отметил, что есть определенные трудности с документами и сбытом, но эти проблемы решаются.

В аппарате главы ДНР пояснили, что на территорию РФ был отправлен уголь.

Как сообщалось ранее, Украина импортировала каменного угля и антрацита из России с начала 2017 года на сумму 247,2 миллиона долларов или 69,1% от общего объема импорта.