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    Положение с запасами угля спасает хорошая погода в Украине - эксперт

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    Генеральный директор центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что запасов угля в Украине хватит максимум на месяц.
    Уголь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Правительство Украины продлило срок действия временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке еще на месяц. Причина та же — дефицит необходимых марок угля на ТЭЦ и ТЭС. Как сообщили в "Укрэнерго", в рамках введения чрезвычайных мер сжигание электростанциями антрацита снижено вдвое.

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    О том, что ждет отечественную энергетику в ближайший месяц, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор центра исследования энергетики Александр Харченко.

    "На самом деле погода очень хорошая для нас, поэтому у нас на сегодня с теми погодными условиями, которые мы имеем, запасов еще хватает на 3-4 недели спокойно. Другое дело, что я не вижу реальной тенденции к тому, чтобы правительство что-то делало с точки зрения организации импорта угля. Поэтому говорить о чрезвычайном положении и при этом ничего не делать, немного странно", — сказал Харченко.

    Он также добавил, что Украине стоит ожидать аварийных отключений электроэнергии в случае, если в ближайшее время запасы угля не пополнятся.

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