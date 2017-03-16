Положение с запасами угля спасает хорошая погода в Украине - эксперт

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Правительство Украины продлило срок действия временных чрезвычайных мер на электроэнергетическом рынке еще на месяц. Причина та же — дефицит необходимых марок угля на ТЭЦ и ТЭС. Как сообщили в "Укрэнерго", в рамках введения чрезвычайных мер сжигание электростанциями антрацита снижено вдвое.

О том, что ждет отечественную энергетику в ближайший месяц, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы генеральный директор центра исследования энергетики Александр Харченко.

"На самом деле погода очень хорошая для нас, поэтому у нас на сегодня с теми погодными условиями, которые мы имеем, запасов еще хватает на 3-4 недели спокойно. Другое дело, что я не вижу реальной тенденции к тому, чтобы правительство что-то делало с точки зрения организации импорта угля. Поэтому говорить о чрезвычайном положении и при этом ничего не делать, немного странно", — сказал Харченко.

Он также добавил, что Украине стоит ожидать аварийных отключений электроэнергии в случае, если в ближайшее время запасы угля не пополнятся.