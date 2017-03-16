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    Порошенко vs "Батькивщина" и "Самопомич". Ждите новых уголовных дел – Макитра

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    Открытая конфронтация между Петром Порошенко и "Батькивщиной" с "Самопомочью" вполне может привести к открытию уголовных дел против представителей этих политсил, считает политолог Ярослав Макитра.
    Ярослав Макитра
    РИА Новости Украина

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия блокадников на Донбассе влетели стране в копеечку, а счета будут выставлены не только ополченцам, но и "Самопомочи" и "Батькивщине".

    По мнению политического эксперта Ярослава Макитры, риторика президента свидетельствует о заострении дальнейшего политического конфликта.

    "Речь идет об открытой конфронтации между Петром Порошенко и "Батькивщиной" с "Самопомочью". В практической плоскости это вполне может привести к таким последствиям как открытие уголовных дел против представителей этих политсил.

    Глава ГПУ Юрий Луценко уже заявил о возможном подозрении мэру Львова Андрею Садовому. Думаю, что могут быть открыты дела и на других представителей ставших опальными политсил. В ответ "Самопомич" и "Батькивщина" будут искать механизмы, чтобы сделать ситуацию еще более неконтролируемой для Порошенко и вынудить его провести досрочные парламентские выборы. Тем более, что обеих политсил есть шанс провести в Раду еще большое количество депутатов, чем сейчас. 

    Не исключено, что все это может вылиться в массовые акции протеста", – говорит политолог.

    Макитра уверен, что несмотря на то, что в исполнительной власти "Батькивщина" и "Самопомич" не занимают каких-то ключевых должностей, президент найдет способ оказывать давление.

    "На "Самопомич" давление будет оказываться, например, через Львовский горсовет и депутатов, которые работали там. Уверен, усилится так называемая мусорная блокада – Садовому будут устраивать еще больше административных препятствий.

    Действующая система позволяет центральной власти влиять на местную. Будут попытки дестабилизировать ситуацию во Львове и подорвать доверие. Что до "Батькивщины", то вряд ли власть сможет придумать что-то новое, кроме уже имеющихся постулатов про руку Кремля и "газовые контракты", – отметил аналитик.

    Эксперт не исключил, что в ближайшее время ГПУ может вплотную заняться депутатами от оппозиционных президенту политсил.

    "Не говоря уже о Парасюке и Семенченко, могут заняться нардепом от "Самопомочи" Андреем Журжием, который якобы принимал участие в схемах Сергея Курченко. Некоторые народные депутаты работали во Львовском горсовете, они могут попасть под расследование по львовскому мусору", – отметил Макитра.

    Также политолог прокомментировал слова президента о "выставлении счетов" "Батькивщине" и "Самопомочи".

    "Такой процедуры нет. Да и вообще нет методики оценки нанесенного ущерба от блокады. Порошенко озвучит определенную сумму, но чисто юридически выставить счет, да еще и коллективный, невозможно. Это заявление, скорее, сделано для того, чтобы влиять на общественное мнение. Но это будет чисто политическая риторика – избирателям будут закладывать в головы огромные цифры, которые "Самопомич" и "Батькивщина" якобы нанесли государству", – подытожил Макитра.

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