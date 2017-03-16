Порошенко vs "Батькивщина" и "Самопомич". Ждите новых уголовных дел – Макитра

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия блокадников на Донбассе влетели стране в копеечку, а счета будут выставлены не только ополченцам, но и "Самопомочи" и "Батькивщине".

По мнению политического эксперта Ярослава Макитры, риторика президента свидетельствует о заострении дальнейшего политического конфликта.

"Речь идет об открытой конфронтации между Петром Порошенко и "Батькивщиной" с "Самопомочью". В практической плоскости это вполне может привести к таким последствиям как открытие уголовных дел против представителей этих политсил.

Глава ГПУ Юрий Луценко уже заявил о возможном подозрении мэру Львова Андрею Садовому. Думаю, что могут быть открыты дела и на других представителей ставших опальными политсил. В ответ "Самопомич" и "Батькивщина" будут искать механизмы, чтобы сделать ситуацию еще более неконтролируемой для Порошенко и вынудить его провести досрочные парламентские выборы. Тем более, что обеих политсил есть шанс провести в Раду еще большое количество депутатов, чем сейчас.

Не исключено, что все это может вылиться в массовые акции протеста", – говорит политолог.

Макитра уверен, что несмотря на то, что в исполнительной власти "Батькивщина" и "Самопомич" не занимают каких-то ключевых должностей, президент найдет способ оказывать давление.

"На "Самопомич" давление будет оказываться, например, через Львовский горсовет и депутатов, которые работали там. Уверен, усилится так называемая мусорная блокада – Садовому будут устраивать еще больше административных препятствий.

Действующая система позволяет центральной власти влиять на местную. Будут попытки дестабилизировать ситуацию во Львове и подорвать доверие. Что до "Батькивщины", то вряд ли власть сможет придумать что-то новое, кроме уже имеющихся постулатов про руку Кремля и "газовые контракты", – отметил аналитик.

Эксперт не исключил, что в ближайшее время ГПУ может вплотную заняться депутатами от оппозиционных президенту политсил.

"Не говоря уже о Парасюке и Семенченко, могут заняться нардепом от "Самопомочи" Андреем Журжием, который якобы принимал участие в схемах Сергея Курченко. Некоторые народные депутаты работали во Львовском горсовете, они могут попасть под расследование по львовскому мусору", – отметил Макитра.

Также политолог прокомментировал слова президента о "выставлении счетов" "Батькивщине" и "Самопомочи".

"Такой процедуры нет. Да и вообще нет методики оценки нанесенного ущерба от блокады. Порошенко озвучит определенную сумму, но чисто юридически выставить счет, да еще и коллективный, невозможно. Это заявление, скорее, сделано для того, чтобы влиять на общественное мнение. Но это будет чисто политическая риторика – избирателям будут закладывать в головы огромные цифры, которые "Самопомич" и "Батькивщина" якобы нанесли государству", – подытожил Макитра.