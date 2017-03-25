По фактам массовых беспорядков в Бишкеке возбуждено уголовное дело

КИЕВ, 25 мар – РИА Новости Украина. В связи с массовыми беспорядками на митинге сторонников задержанного экс-депутата парламента Киргизии Садыра Жупарова перед зданием госкомитета нацбезопасности в центре Бишкека возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления внутренних дел Бишкека Самат Курманкулов.

Правоохранительные органы Бишкека разогнали сторонников задержанного утром в субботу экс-депутата парламента республики Садыра Жупарова, устроивших акцию протеста перед зданием ГКНБ Киргизии. Как сообщили в МВД, милиция применила спецсредства, после того как участники протеста организовали массовые беспорядки, закидывая сотрудников милиции бутылками с водой, а затем напали на представителей правоохранительных органов с древками от транспарантов. При этом были задержаны 68 человек.

"Возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса страны, в частности, по статье "хулиганство", "нападение на сотрудника милиции" и "умышленное уничтожение чужого имущества". В настоящее время устанавливается степень вины задержанных", — заявил представитель МВД.

В пресс-службе МВД отметили, что во время пресечения незаконных действий митингующих никто серьезно не пострадал. "Несколько человек получили легкие травмы, в том числе сотрудники милиции", — пояснили в ведомстве.

Оппозиционный политик, экс-депутат Жапаров был задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности Киргизии при возвращении в республику с Кипра, где он проживал последние несколько лет, и помещен в ИВС. Он подозревается в организации митинга протеста 7 ноября 2013 года в областном центре Иссык-кульской области Киргизии, во время которого митингующие захватили в заложники и удерживали несколько часов губернатора области Эмильбека Каптагаева. В отношении экс-депутата возбуждено дело по статьям "угроза убийством" и "захват заложников". Сам он утверждает, что на тот момент уже несколько месяцев находился за пределами Киргизии.

Ранее в соцсетях появилась информация, что экс-депутат парламента намерен вернуться в Бишкек и провести митинг своих сторонников в столице республики. Сам Жапаров на своей странице в соцсетях утверждал, что после митинга намерен добровольно явиться на допрос в ГКНБ, чтобы дать показания по уголовному делу, возбужденному против него.