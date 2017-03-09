Помазанные. Как е-декларантов уводят из-под уголовной ответственности

Инесса Другова, — РИА Новости Украина

Как стало известно украинским СМИ, в конце декабря 2016 года Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение, которым позволило декларантам внести изменения в представленных ранее документах и избежать уголовной ответственности за сокрытие данных.

"Вишенкой на торте" этого решения был гриф "для служебного пользования", поскольку официально исправлять декларации позволили из-за технического сбоя электронной системы, случившегося прошлой осенью.

Проанализировав изменения, внесенные чиновниками, издание "Главком" пришло к выводу, что в декларациях часто исправляются не технические ошибки, а вносятся новые данные материально-финансового характера. То есть, декларанты добавляют ранее скрытые сведения о бизнесе семьи, автомобили, недвижимость и другое имущество.

Опасный прецедент

В список внесших исправление в декларации 2015 года НАПК включил 289 чиновников разных уровней. В него вошли несколько народных депутатов, например, сын президента Алексей Порошенко, сотрудники Генеральной прокуратуры, НАБУ, судьи, представители власти в регионах.

Подобный прецедент дает основания говорить о вероятных элементах коррупции, поскольку любое исключение из правил такую коррупцию регенерирует, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Такие изменения не должны быть кулуарными. Могут быть внесены изменения в декларацию, но тогда это должны были сделать публично с объяснениями по каждому участнику, почему у него так случилось, почему из ста тысяч деклараций только у этих 298 человек возникли какие-то проблемы и для чего им зачищать эти «хвосты» в декларациях. Более того, таким образом, мне кажется, создается крайне опасный прецедент, который может разрушить всю систему декларирования, поскольку получается, что в любую декларацию можно потом внести изменения, стоит только договориться с НАПК", — сказал Бортник РИА Новости Украина.

Судьи, прокуроры и депутаты

Знакомый с засекреченным постановлением НАПК собеседник “Главкома» утверждает, что список растянули до трех сотен умышленно, чтобы отвлечь внимание от главных "бенефициаров" этого решения — прокуроров, судей и других чиновников, которым за сокрытие собственных доходов при заполнении декларации грозила уголовная ответственность.

Самый яркий пример — "исправленная декларация", которую подал начальник отдела надзора за соблюдением законов в местах предварительного заключения ГПУ Анатолий Яковенко. Ранее он не внес в декларацию фирмы жены.

Начальник управления департамента обеспечения деятельности руководства ГПУ Николай Зубрицкий забыл указать незавершенное строительство — дом на 280 кв м подо Львовом и баню на 120 кв м, принадлежащие его жене. Также прокурор в исправленной декларации дописал в свои активы: 200 тыс. грн и $10 тыс.

Руководитель четвертого отдела детективов НАБУ Богдан Бровко дописал машины, записанные на его отца: Opel Vivaro 2008 г.в. (приобретена в 2012 году), а также Mazda 3SDN 2008 г.в. (куплена в 2008 году).

Нардеп Артем Витко ("Радикальная партия") внес в декларацию 1,5 млн грн накоплений.

Нардеп Алексей Порошенко (БПП) — сын президента Петра Порошенко, дописал депозит в "Райффайзен банк Аваль" на 31,5 тыс грн.

Судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, дочь ныне покойного премьера Крыма Василия Джарты, дописала в декларацию фирму мужа "ЗНВКИФ "Валорес".

Начальник сектора департамента полиции охраны Сергей Вовк сначала не указал жилой дом под Киевом площадью 241 кв м, записанный на его жену. Также ранее им не упоминалась квартира на 41 кв. м в селе Петропавловское в пригороде столицы и земельный участок в этом поселке.

"Друзьям – все, врагам – закон"

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает людей в списке НАПК не случайным: на лицо — воплощение в жизнь известного принципа: "Друзьям – все, врагам – закон".

"О какой реальной борьбе с коррупцией в стране можно говорить, когда сына президента не только сделали депутатом, но и антикоррупционные органы специально его прикрывают от неправдивых сведений в электронных декларациях? Когда приближенные к власти прокуроры и судьи имеют возможность втихаря менять сведения в своих декларациях? И ведь это только те факты, которые нам известны. А ведь суть декларирования как раз в том, чтобы общество знало о любых тратах чиновников и политиков. Какая гарантия, что еще множество "декларантов" втихаря не будут менять своих декларации в дальнейшем, задним числом не пряча многомиллионные доходы и недвижимость?" - сказал Корнейчук РИА Новости Украина.

Кроме того, по мнению политтехнолога, становится очевидным, что нынешнее руководство Нацагентства по предотвращению коррупции себя полностью дискредитировало.

"С одной стороны, во главе НАПК стоят люди, полностью подконтрольные Банковой. С другой — мы уже увидели многочисленные манипуляции с проверками деклараций, превратившие НАПК в очередной репрессивный орган власти. На многомиллионные доходы чиновников, политиков, судей и прокуроров, связанных с властью, закрываются глаза. Зато возбуждаются уголовные дела за непрозрачные доходы в декларациях против оппозиционных политиков", - подчеркнул политолог.

На крючке у Банковой

Политолог, руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев полагает, что после обнародования подобных фактов Национальное агентство по противодействию коррупции по сути можно назвать Национальным агентством по упорядочиванию коррупции.

"В Украине с коррупцией не борются, коррупцию упорядочивают ради выгоды власть предержащих. Как только обнаруживаются любые несущественные мелочи, допустим, у той же Компартии — они подают на открытие уголовного дела. А тут легким движением руки они практически выводят из-под уголовной ответственности коррупционеров — прокуроров, судей и так далее", — казал Золотарев РИА Новости Украина.

По его мнению, если если взглянуть на суммы заработной платы руководителей НАПК, станет понятно, что они "безумно заоблачные для рядовых украинцев".

"Конечно, НАПК щедро оплачиваются Банковой, которой нужен на всякий пожарный случай "предохранитель". Вдруг Национальное антикоррупционное бюро, как орган внешнего управления, контролируемый американцами, сорвется с тормозов, а тут как раз Национальное агентство по противодействию коррупции пригодится, которое вовремя издаст формуляр, легетимизирующий коррупционные действия. Те же "декларанты", которых легким движением руки вывели из-под уголовной ответственности, в свою очередь становятся обязанными Банковой. Это — круговорот услуг в природе, наверняка решение их проблем будет оплачено не только политической лояльностью, то есть, они могут принимать решения в судах, заводить уголовные дела против неугодных и так далее, поскольку прекрасно знают, что они на крючке", - полагает эксперт.

По его словам, происходящее со всеми основаниями можно назвать системной политической коррупцией.

"Именно системной, причем понятно, кто во главе системы — мы все хорошо знаем имя этого человека, он был всенародно избран. Тем более с делом Насирова стало очевидно, что ему прислали "черную метку", — подытожил Золотарев.