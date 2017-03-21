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    Экономика

    Компания Ахметова призвала "Донбассэнерго" не покупать уголь у ЛДНР

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (192)

    (обновлено: )13010
    В ДТЭК считают, что покупка угля, произведенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, может считаться "преступлением", которое будет квалифицироваться как легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем.
    Ситуация на Луганской ТЭС
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Крупнейшая в Украине частная энергокомпания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, направила другой частной украинской энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" официальное письмо с призывом не закупать для потребностей Старобешевской ТЭС уголь, произведенный на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила во вторник пресс-служба ДТЭК.

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    Компания "Донбассэнерго" владеет двумя ТЭС – Славянской и Старобешивской. Первая из них находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, вторая – на территории самопровозглашенной ДНР.

    В ДТЭК отметили, что на складах предприятий, которые вышли из-под ее управления после введения властями непризнанных ДНР и ЛНР внешнего управления над украинскими компаниями, осталось порядка 430 тысяч тонн антрацита. "С принятием решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения существует высокая вероятность незаконного сбыта данного угля на ТЭС, которые расположены на неконтролируемой территории, в частности, на Старобешевскую ТЭС ПАО "Донбассэнерго", — сообщили в компании.

    В ДТЭК считают, что покупка этого угля может считаться "преступлением", которое будет квалифицироваться как легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем. В ДТЭК добавили, "что своим письмом ДТЭК предупреждает, что в случае незаконной покупки или использования угля, компания будет преследовать по закону всех причастных к этому процессу лиц и потребует привлечения их к уголовной ответственности, в том числе за финансирование терроризма".

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

    В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

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