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    Точка зрения

    Нездоровый оптимизм. Эксперт о плане Гройсмана по замещению угля из зоны АТО

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    Директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что планы правительства по развитию атомной энергетики, чтобы компенсировать дефицит угля в стране, растянутся на 3-4 года.
    Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко
    gs.fm

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    Правительство нашло решение, как полностью компенсировать дефицит угля из зоны АТО. 

    Премьер-министр Владимир Гройсман говорит, что речь идет о строительстве линий электропередач от Ровенской АЭС в Киевскую область, линии Запорожская АЭС-Каховская, новых гидроагрегатов Днестровской ГАЭС и модернизации энергоблоков "Центрэнерго". Это позволит заместить до 4 млн тонн угля.

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    Подробнее о реализации этого плана в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

    (публикуется на языке оригинала)

    За ці три десятиріччя атом дійсно став мирним?

    – Ви знаєте, я думаю, що так. Тому що ті системи додаткового контролю, ті системи додаткового забезпечення на станції, які сьогодні існують, вони значно більш потужні, значно більш довершені, ніж те що існувало в 1986 році. І безумовно, якби того часу діяли ті протоколи, які розроблені сьогодні і МАГАТЕ, і багатьма країнами, які оперують АЕС, то Чорнобильської трагедії би не сталося. 

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вылезет боком. Марунич об антраците из США для украинских потребителей

    Тобто зараз атомна енергетика може повністю безпечно компенсувати теплову? 

    – Ні, це неможливо. Це такий нездоровий оптимізм, тому що теплова і атомна енергетика мають дещо різну специфіку. 

    Атомна енергетика може виробляти лише так званий базовий рівень, вона не може збільшувати та зменшувати оперативне виробництво електрики. А теплова енергетика саме в українській енергосистемі відіграє роль маневрових потужностей. Вони збільшують подачу, зменшують подачу, тому повністю замінити неможливо в українській енергосистемі.

    Тоді те, про що каже Гройсман, малоймовірно зробити?

    – Мені дуже важко коментувати наших державних діячів, бо вони дуже люблять робити гучні заяви і не завжди беруть собі за труд розібратися, в якихось важливих деталях і досягати якогось реального розуміння. 

    Мова йде про те, щоб, перше, побудувати високовольтну лінію, яка запланована була років 12 тому і яку ніяк не профінансують для того, щоб вона дійсно була побудована, бо близько одного гігавата потужності дійсно заперто на станції, і вони існують, але не використовуються. Тому, безумовно, це добре, це підвищить надійність постачання електрики для центрального українського регіону. 

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    А що стосується модернізації блоків "Центренерго", це теж правильна дія, і замінювати антрацитове вугілля на вугілля газової групи, яке видобувається в Україні і в достатній кількості може видобуватися, це теж правильний напрямок, але його теж треба робити, про нього розмова йде вже два з половиною роки, а віз поки не зрушив з місця. 

    А коли ми говоримо про добудову агрегатів гідроакумулюючих потужностей, вони необхідні, але там, перше, є багато проблем з екологами, з якими йде справжня колотнеча, тому що затоплюються певні додаткові місцевості, а по-друге, це не так швидко і не дуже дешево. Тому я не був би таким супер-оптимістом, результати всіх цих заходів будуть реально за три роки, за чотири роки, не сьогодні, не цього року.

    У нас є такі дані: будівництво четвертого енергоблоку Дністровської ГАЕС завершать у 2018 році, другий блок Зміївської ТЕС увійде в експлуатацію з 1 липня, 5 блок — 1 серпня цього року. Чи реально вкластись у ці терміни?

    – Ви знаєте, модернізація типових енергоблоків, це найшвидше, тому що це просто зміна палива з певною технічною модифікацією. І їх можна запустити вже цього року, перші два блоки, але на інші буде витрачено більше часу.

    Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що лінію електропередач від Рівненської АЕС до Київської області буде повністю завершено вже цього року. 

    – Як-то кажуть, дай боже, я буду щасливий тому. Бо роботи… ще раз: до них вже і так підходили, і сяк підходили, і так вели, і сяк вели, і ЄБРР її кредитував, і за рахунок тарифів фінансували, а от ніяк не запустять. Якщо запустять, то дуже добре.

    Земельный участок. Архивное фото
    Raffaele Camardella/flickr.com
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    У скільки вона може обійтися?

    – Я не можу пригадати повну вартість. Це трохи більше 200 мільйонів доларів.

    Якщо все станеться, як міністр Насалик планує, про які обсяги електроенергії можна говорити? 

    – Це додатково дає центральному регіону України можливість отримати близько одного гігавата потужності. Фактично, це означатиме, що атомна енергетика з 53-55% виробництва енергії в енергосистемі України підніметься до 57-59%.

    Який термін потрібен, щоб замістити вугілля з зони АТО?

    – Насправді вугілля із зони АТО можна замістити імпортним вугіллям протягом 3 місяців, і це не є технічно в чомусь складне.

    Напомним, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что прекращение поставок электричества в ЛНР может спровоцировать остановку Луганской ТЭС, так как на нее перестанут поставлять уголь.

    Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" подчеркнул, что введение абонентской платы за газ способствует урегулированию рыночной цены газа и в итоге — ее уменьшению.

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