Нездоровый оптимизм. Эксперт о плане Гройсмана по замещению угля из зоны АТО

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Правительство нашло решение, как полностью компенсировать дефицит угля из зоны АТО.

Премьер-министр Владимир Гройсман говорит, что речь идет о строительстве линий электропередач от Ровенской АЭС в Киевскую область, линии Запорожская АЭС-Каховская, новых гидроагрегатов Днестровской ГАЭС и модернизации энергоблоков "Центрэнерго". Это позволит заместить до 4 млн тонн угля.

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Подробнее о реализации этого плана в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

(публикуется на языке оригинала)

За ці три десятиріччя атом дійсно став мирним?

– Ви знаєте, я думаю, що так. Тому що ті системи додаткового контролю, ті системи додаткового забезпечення на станції, які сьогодні існують, вони значно більш потужні, значно більш довершені, ніж те що існувало в 1986 році. І безумовно, якби того часу діяли ті протоколи, які розроблені сьогодні і МАГАТЕ, і багатьма країнами, які оперують АЕС, то Чорнобильської трагедії би не сталося.

Тобто зараз атомна енергетика може повністю безпечно компенсувати теплову?

– Ні, це неможливо. Це такий нездоровий оптимізм, тому що теплова і атомна енергетика мають дещо різну специфіку.

Атомна енергетика може виробляти лише так званий базовий рівень, вона не може збільшувати та зменшувати оперативне виробництво електрики. А теплова енергетика саме в українській енергосистемі відіграє роль маневрових потужностей. Вони збільшують подачу, зменшують подачу, тому повністю замінити неможливо в українській енергосистемі.

Тоді те, про що каже Гройсман, малоймовірно зробити?

– Мені дуже важко коментувати наших державних діячів, бо вони дуже люблять робити гучні заяви і не завжди беруть собі за труд розібратися, в якихось важливих деталях і досягати якогось реального розуміння.

Мова йде про те, щоб, перше, побудувати високовольтну лінію, яка запланована була років 12 тому і яку ніяк не профінансують для того, щоб вона дійсно була побудована, бо близько одного гігавата потужності дійсно заперто на станції, і вони існують, але не використовуються. Тому, безумовно, це добре, це підвищить надійність постачання електрики для центрального українського регіону.

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А що стосується модернізації блоків "Центренерго", це теж правильна дія, і замінювати антрацитове вугілля на вугілля газової групи, яке видобувається в Україні і в достатній кількості може видобуватися, це теж правильний напрямок, але його теж треба робити, про нього розмова йде вже два з половиною роки, а віз поки не зрушив з місця.

А коли ми говоримо про добудову агрегатів гідроакумулюючих потужностей, вони необхідні, але там, перше, є багато проблем з екологами, з якими йде справжня колотнеча, тому що затоплюються певні додаткові місцевості, а по-друге, це не так швидко і не дуже дешево. Тому я не був би таким супер-оптимістом, результати всіх цих заходів будуть реально за три роки, за чотири роки, не сьогодні, не цього року.

У нас є такі дані: будівництво четвертого енергоблоку Дністровської ГАЕС завершать у 2018 році, другий блок Зміївської ТЕС увійде в експлуатацію з 1 липня, 5 блок — 1 серпня цього року. Чи реально вкластись у ці терміни?

– Ви знаєте, модернізація типових енергоблоків, це найшвидше, тому що це просто зміна палива з певною технічною модифікацією. І їх можна запустити вже цього року, перші два блоки, але на інші буде витрачено більше часу.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що лінію електропередач від Рівненської АЕС до Київської області буде повністю завершено вже цього року.

– Як-то кажуть, дай боже, я буду щасливий тому. Бо роботи… ще раз: до них вже і так підходили, і сяк підходили, і так вели, і сяк вели, і ЄБРР її кредитував, і за рахунок тарифів фінансували, а от ніяк не запустять. Якщо запустять, то дуже добре.

У скільки вона може обійтися?

– Я не можу пригадати повну вартість. Це трохи більше 200 мільйонів доларів.

Якщо все станеться, як міністр Насалик планує, про які обсяги електроенергії можна говорити?

– Це додатково дає центральному регіону України можливість отримати близько одного гігавата потужності. Фактично, це означатиме, що атомна енергетика з 53-55% виробництва енергії в енергосистемі України підніметься до 57-59%.

Який термін потрібен, щоб замістити вугілля з зони АТО?

– Насправді вугілля із зони АТО можна замістити імпортним вугіллям протягом 3 місяців, і це не є технічно в чомусь складне.

Напомним, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что прекращение поставок электричества в ЛНР может спровоцировать остановку Луганской ТЭС, так как на нее перестанут поставлять уголь.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" подчеркнул, что введение абонентской платы за газ способствует урегулированию рыночной цены газа и в итоге — ее уменьшению.