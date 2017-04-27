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    Уголь из зоны АТО можно заместить импортным за три месяца – эксперт

    (обновлено: )29
    Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" отметил, что реализация планов Кабмина по развитию атомной и гидроэнергетики обойдется Украине недешево.
    Генеральный директор центра исследований энергетики Александр Харченко
    gs.fm

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Правительство нашло решение, как полностью компенсировать дефицит угля из зоны АТО. Премьер-министр Владимир Гройсман говорит, что речь идет о строительстве линии электропередач от Ровенской АЭС в Киевскую область, линии Запорожская АЭС-Каховская, новых гидроагрегатов Днестровской ГАЭС и модернизации энергоблоков "Центрэнерго". Это позволит заместить до 4 млн тонн угля.

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    Комментируя план Кабмина, генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что не разделяет оптимизма Владимира Гройсмана.

    "Когда мы говорим о достройке агрегатов гидроаккумулирующих мощностей, они необходимы, но там, во-первых, есть много проблем с экологами, с которыми идет настоящая потасовка, потому что затапливаются определенные дополнительные местности, а, во-вторых, это не так быстро и не очень-то и дешево. Поэтому я не был бы таким супер-оптимистом, результаты всех этих мер будут только через три-четыре года, не сегодня, не в этом году, на это нужно определенное время", — заявил эксперт.

    Он также ответил на вопрос, когда все-таки станет возможным компенсировать дефицит угля из зоны АТО.

    "На самом деле, уголь из зоны АТО можно заместить импортные углем в течение трех месяцев, и это не является чем-то технически сложным", — выразил уверенность Харченко.

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