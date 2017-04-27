Корольчук о дефиците угля и фантасте Насалике

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Украине продолжаются четыре большие проекта для улучшения работы энергосистемы, в частности они касаются экономии угля. Об этом рассказал министр энергетики Игорь Насалик.

Он заявил, что "второй блок Змиевской ТЭС войдет в эксплуатацию с первого июня, а с первого августа войдет в эксплуатацию пятый блок этой станции".

"Мы полностью переформатируем эти блоки на газовую группу угля. Мы разработали и готовы практически через три-четыре месяца ввести четвертый котлоблок Трипольской ТЭС также на газовой группе угля", — сказал Насалик.

В июне будет введена в эксплуатацию Ровенско-Киевская линия. Это даст возможность обеспечить Киев и область дополнительной электроэнергией. Также будет запущена линия Запорожье-Новая Каховка. Это даст возможность разгрузить Запорожскую АЭС. Также в скором времени начнется строительство четвертого энергоблока Днепровской АЭС. Два блока Змиевской ТЭС будут полностью переориентированы на газовую группу угля и запущены летом.

По словам президента Петра Порошенко, Украина может возобновить экспорт электроэнергии в Белоруссию. Ее экспорт был прекращен в 2014 году вследствие дефицита электроэнергии из-за боевых действий на востоке Украины.

Состояние энергетики прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки масштабними будуть нові лінії? канал "112 Украина" в YouTube Видео. Насалик объяснил, что означает введение чрезвычайных мер в энергетике

— Це не нові проекти. Вони були задумані і під них виділялися кошти за часів попереднього президента Віктора Януковича. Проекти також починалися реалізовуватися. Зараз вони завершуються. Вони дозволяють розвантажити потужності. Не розвантажити, а надати можливість АЕС збільшити виробництво електроенергії, тобто вивільнити так звані замкнуті потужності і постачати цю електроенергію в центральний регіон, в Київ, і так само на південь. Але треба розуміти, що це не вирішує проблеми, яка виникає з відсутністю маневрених потужностей. Ці два проекти просто радше сприяють оптимальній роботі, більш ефективній роботі АЕС — Рівненської і Запорізької. Стосовно Дністровської гідроакумулюючої електростанції, то, в принципі, це доволі перспективний та один з найцікавіших напрямків в енергетиці України. Тому що це сприяло б збільшенню дефіцитної частки в маневрених потужностях. Але це дуже затратні проекти. Буквально днями погодили початок меморандуму. Я думаю, що в кращому випадку ми побачимо реалізацію вже ближче до 2020 року. Це за умови фінансування.

Але ж це перспектива не найближчого року. Оперативні питання зараз вона не вирішить?

— Ні, в кращому випадку 2020-2022 рік. Ви згадали про довготривалий проект, який з року в рік переходить так який нарешті має бути реалізований. Це Зміївська ТЕС, а саме переведення двох блоків на газову групу вугілля з антрациту. Але я б сказав, що це не дуже ефективний проект. Тому що наразі чомусь влада замовчує той факт, що ми зможемо відмовитися від вугілля антрациту, але нам для того, щоб виробити відповідну кількість електроенергії, яку виробляли ці блоки, доведеться використати приблизно на 30% вугілля газової групи більше. Немає ефективної заміни використання блоком вугілля газової групи з антрациту, яке дасть можливість, наприклад, менше використовувати вугілля, більше виробляти електроенергії та здешевить тариф.

Але при цьому можемо позбутися залежності від антрациту?

— Ппроблема з газовою групою вугілля в нас також є, тому що державна "Центренерго" та Зміївська ТЕС споживають. Поставки для них йдуть з державних шахт і вони скорочують видобуток вугілля. В минулому році вони скоротили за підсумками і в цьому році не краща ситуація. Шахти компанії ДТЕК, яка, в принципі, є найбільшим видобувником вугілля газової групи, вони закривають потреби для своїх ТЕС. І наскільки я знаю, в них немає в планах ділитися навіть невеликими обсягами з "Центренерго". Ділитися, умовно кажу, мається на увазі, продавати. Хіба дуже хорошу ціну запропонують. В контексті останніх подій можна сказати, коли "Центренерго" купило майже за 100 доларів антрациту для своїх ТЕС. Тому поки що не можна сказати однозначно, що це є перелічені нами проекти, що вони дійсно вирішують проблеми енергетичної галузі України чи електроенергетичної. Тобто залишається багато питань, які ми далі будемо балансувати саму енергосистему, де ми будемо брати маневрені потужності. Тому що антрацитові ТЕС всі практично зупинилися. Це питання припинення електропостачання в Луганську, неконтрольовані території Луганської і Донецької областей. Це також повпливає на роботу енергосистеми України, тому що все одно частина вугілля, яку ми виробляли тут, і вона спалювалася на Луганській території, наприклад, ТЕС, вона потім постачалася туди. Тобто це також енергобаланс, частина енергобалансу. Сьогодні намагаються робити ті кроки, які по силам.

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Ранее политолог Василий Мокан в эфире "ГС" подчеркнул, что в борьбе с нехваткой антрацитового угля Украина пошла легким путем — решила покупать по более высокой цене за границей, хотя более дальновидно было бы переоборудовать ТЭС на другой газовый уголь.