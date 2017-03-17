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    Экономика

    Насалик: шахтерам должны 110 млн грн

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    По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, государство должно выплатить шахтерам задолженность по заработной плате в размере 110 миллионов гривен (около 4 миллионов долларов).
    Игорь Насалик
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Задолженность властей по зарплате перед шахтерами составляет 4 миллиона долларов, заявил в пятницу глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

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    Ранее шахтеры госпредприятия "Львовуголь" из города Червоноград заявили о прекращении отгрузки угля в знак протеста и пикетировали здание областного Хозяйственного суда, требуя зарплат. Суд принял решение разблокировать счет предприятия для выплат горнякам, после чего шахтерам начали перечислять заработную плату на банковские счета шахт.

    "На сегодняшний день, кроме задолженности по Лисичанску, которая составляет 110 миллионов гривен (около 4 миллионов долларов), никакой другой задолженности по всем государственным предприятиям и шахтам нет ", — заявил Насалик в ходе заседания Верховной Рады.

    Шахтеры ранее устраивали митинги в Киеве, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Также горняки перекрывали международную трассу. Власти обещали погасить долги.

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