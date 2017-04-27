Первомай близко. Профсоюзы готовят массовые протесты

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Готовят бунт

В четверг профсоюзы вместе с участниками АТО готовятся выйти на акцию протеста против принятия нового Трудового кодекса. Они намерены пикетировать Минсоцполитики и Кабмин. Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец.

"Мы завтра вместе с патриотичными силами, участниками АТО выходим на акцию. Мы будем сначала пикетировать Министерство социальной политики… Потом мы пойдем маршем к Кабинету министров. У нас есть ряд требований", — сказал он.

Однако о каких требованиях идет речь, Волынец не уточнил. По его словам, активисты будут выступать также против повышения пенсионного возраста, сокращения работников, за своевременную выплату зарплат и прочее.

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Волынец отметил, что в нынешней редакции Трудового кодекса заложен ряд противоречивых норм. Он сообщил, что Конфедерация свободных профсоюзов направляла этот документ на экспертизу в Международную организацию труда и эксперты обнаружили 59 несоответствий. При этом при рассмотрении данного проекта депутаты учли только 22 из них.

По его словам, одними из наиболее противоречивых норм нового Трудового кодекса являются разрешение на ведение видеонаблюдения за сотрудниками без их ведома, право передавать наемных работников от одного работодателя к другому, возможность ставить одиноких матерей на ночные смены и прочее.

"Проектом Трудового кодекса предусмотрено, что ваш работодатель уволит вас сразу, если вы разгласите коммерческую тайну. Зарплата тоже относится к коммерческой тайне, поэтому, если вы расскажете жене о своей зарплате, будете уволены. Следующее — это прививки. Независимо от того, разрешает ли ваше состояние здоровья сделать определенные прививки, есть ли в наличии вакцина, вас могут уволить немедленно без предупреждения", — подчеркнул Волынец.

Сопредседатель объединения "Демократические профсоюзы Украины" Дмитрий Филипчук считает, что принятие Трудового кодекса лишь обострит ситуацию в обществе, а также может привести к увеличению трудовых мигрантов из Украины.

"Если этот Трудовой кодекс будет вынесен в сессионный зал и принят Радой, то однозначно мы будем организовывать массовую бессрочную акцию протеста. Не только в Киеве, но и по всей Украине", — сказал он.

Народный депутат от фракции "Свобода" Юрий Левченко добавил, что документ создает предпосылки для обхождения нормы о 40-часовой рабочей недели и увеличения ее до 70 часов.

Он добавил, что в ходе своего последнего заседания Комитет Рады по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения внес в текст документа правки, противоречащие решениям депутатов во время рассмотрения законопроекта в первом чтении. При этом данный документ не обсуждался с общественностью.

Напомним, Рада приняла в первом чтении проект Трудового кодекса еще 5 ноября 2015 года. Единственное препятствие — исчезнувшая антидискриминационная поправка, без которой президент Петр Порошенко обещает не подписывать документ.

15 марта 2017 года парламентский комитет по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Раде к окончательному принятию проект Трудового кодекса.

Ранее против принятия нового Трудового кодекса выступали многие политики, в частности, представители "Оппозиционного блока". А лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляла, что проект содержит множество пунктов, закрепляющих бесправие людей наемного труда.