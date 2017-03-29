Новый Трудовой кодекс отменяет все права работников - Степанюк

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Депутаты готовы принять новый Трудовой кодекс, который фактически отменяет все права наемных работников. Теперь украинцы должны хорошо подумать, за кого отдавать свои голоса на предстоящих парламентских выборах. Об этом сказал экономический эксперт Всеволод Степанюк.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Трудового кодекса 5 ноября 2015 года. Сейчас документ готов к голосованию во втором чтении. Единственное препятствие — исчезнувшая антидискриминационная поправка, без которой президент Петр Порошенко обещает не подписывать документ.

Ранее профсоюзы заявляли, что намерены протестовать против принятия нового Трудового кодекса. Специалист по вопросам социальной политики Андрей Павловский заявил, что "Трудовой кодекс" написан по заказу олигархов и ущемляет права трудящихся". По его словам, в новом кодексе существенно расширяются причины для увольнения сотрудника, вводятся возможности для слежки, в том числе скрытой.

Всеволод Степанюк отметил, что он бы "этот кодекс и кодексом не называл".

"Это рамочный документ, который передает все отношения между работником и работодателем на усмотрение работодателя. То есть, все будет регулироваться контрактом трудовым между работником и работодателем. Фактически документ отменяет все права, которые записаны в ныне действующем КЗоТ, фактически государство отказывается от защиты прав работников", — сказал Степанюк, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Он добавил, что в кодексе "речь идет о некоем стандартном контракте, который… только должен быть разработан министерством". Таким образом, подчеркнул эксперт, "кодекс — полная пустышка, она призвана лишь отменить старые гарантии, которые сейчас существуют".

Степанюк отметил, что такую опасность видят профсоюзы, они "будут проводить акции".

"Я думаю, что партии социалистические тоже будут протестовать… Но, к сожалению, народные социалистические партии не представлены в Верховной Раде, поэтому воспрепятствовать каким либо образом принятию этого антиконституционного кодекса (в парламенте — Ред.) они не могут", - сказал эксперт.

Он пояснил, почему назвал документ "антиконституционным": Основной Закон гласит, что нельзя уменьшать социальные гарантии.

"А социальные гарантии — это не только минимальная зарплата, пенсия социальная, это, в том числе, и защита государством прав граждан. Этот кодекс явно отменяет практически все трудовые права граждан, и это является грубым нарушением Конституции", — констатировал Степанюк.

По мнению эксперта, единственный путь защитить права работников — "чтобы на предстоящих парламентских выборах люди все-таки проголосовали за левые партии, которые будут инициировать отмену этого кодекса, точнее — этого закона о беспределе работодателя над наемным работником".

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Напомним, ранее против принятия нового Трудового кодекса выступали многие политики, в частности, представители "Оппозиционного блока". А лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляла, что проект содержит множество пунктов, закрепляющих бесправие людей наемного труда.