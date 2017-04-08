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    Экономика

    Профсоюз: задолженность перед шахтерами - почти полмиллиарда гривен

    (обновлено: )13410
    Как сообщил руководитель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец, для того чтобы решить вопрос задолженности перед шахтерами, профсоюзные организации проводят переговоры с чиновниками.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. На сегодня задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами государственных шахт составляет 410 млн грн. Об этом рассказал руководитель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец.

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    "По зарплате пока существует задолженность 410 млн грн, это одномесячный фонд зарплаты", — сказал он.

    По словам Волынца, эта задолженность возникла и в 2015-м, и в 2016-м годах.

    Он также рассказал, что для того, чтобы решить вопрос задолженности перед шахтерами, профсоюзные организации проводят переговоры с чиновниками, передает УНН.

    "Была встреча с вице-премьером Кистионом, он отвечает за топливно-энергетический комплекс, но по вопросам охраны труда. Было несколько встреч с вице-премьером Зубко, потому что он является председателем Государственной комиссии по ликвидации последствий причин аварии на шахте "Степная" ГП "Львовуголь", — уточнил он.

    По словам Волынца, представители власти начали прислушиваться к шахтерам, но "удастся ли им это исправить, еще не известно".

    Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что восемь государственных шахт могут закрыть уже в этом году.

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