Профсоюз: задолженность перед шахтерами - почти полмиллиарда гривен

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. На сегодня задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами государственных шахт составляет 410 млн грн. Об этом рассказал руководитель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец.

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"По зарплате пока существует задолженность 410 млн грн, это одномесячный фонд зарплаты", — сказал он.

По словам Волынца, эта задолженность возникла и в 2015-м, и в 2016-м годах.

Он также рассказал, что для того, чтобы решить вопрос задолженности перед шахтерами, профсоюзные организации проводят переговоры с чиновниками, передает УНН.

"Была встреча с вице-премьером Кистионом, он отвечает за топливно-энергетический комплекс, но по вопросам охраны труда. Было несколько встреч с вице-премьером Зубко, потому что он является председателем Государственной комиссии по ликвидации последствий причин аварии на шахте "Степная" ГП "Львовуголь", — уточнил он.

По словам Волынца, представители власти начали прислушиваться к шахтерам, но "удастся ли им это исправить, еще не известно".

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что восемь государственных шахт могут закрыть уже в этом году.