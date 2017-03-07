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    Экономика

    День простоя шахты под Львовом обходится в 1,5 млрд грн - глава профсоюза

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (45)

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    В обращении Независимого профсоюза горняков к премьеру Украины говорится, что из-за затягивания с расследованием причин аварии шахтеры не могут приступить к работе.
    Авария произошла на шахте в Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Простой шахты "Степная" во Львовской области, на которой в результате аварии погибли восемь человек, ежедневно наносит убытки государству в размере 1,5 миллиарда гривен, говорится в обращении Независимого профсоюза горняков к премьеру Украины.

    Шахта Степная во Львовской области
    vk.com/gromadske_che
    Львовская область, трагедия на шахте: 8 погибших, в Украине – траур

    Правительство Украины на заседании 3 марта создало комиссию по расследованию аварии на шахте "Степная". Первое заседание комиссии по расследованию аварии состоялось в понедельник.

    "Из-за затягивания с расследованием причин аварии шахтеры не могут приступить к работе. А каждый день простоя наносит 1,5 миллиарда гривен убытков (около 55,5 миллионов долларов)", — говорится в заявлении, которое во вторник обнародовал глава профсоюза Михаил Волынец.

    В обращении также говорится, что шахтеры получают лишь две трети ставки из-за того, что шахта не работает.

    Смотрите также: Взрыв на шахте во Львовской области: последствия аварии

    Авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла 2 марта. По данным ГСЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным Минздрава, после аварии госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. В Украине 3 марта был объявлен траур по погибшим.

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