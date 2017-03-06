Запустить шахту "Степная" не удалось: в воздухе высокий уровень метана

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что возобновление работы пострадавшей от аварии шахты "Степная" компании "Львовуголь" пока невозможно из-за высокого уровня содержания метана в воздухе.

"Шахта сейчас находится в нерабочем состоянии, там сейчас находятся горно-спасательные службы, которые подают воздух, чтобы провести дегазацию. Сейчас там те условия, в которых спасатели не могут находиться, поэтому прокачивается воздух, чтобы ситуацию улучшить", — сказал он.

По словам Зубко, спасателям пока не удалось обследовать место взрыва и обвала из-за неприемлемого уровня концентрации метана в воздухе.

Напомним, авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла 2 марта. По данным госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек. В пятницу в Украине был объявлен траур по погибшим.