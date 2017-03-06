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    Запустить шахту "Степная" не удалось: в воздухе высокий уровень метана

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (44)

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    По данным министра Геннадия Зубко, шахта находится в нерабочем состоянии, там находятся горно-спасательные службы, которые подают воздух, чтобы провести дегазацию.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что возобновление работы пострадавшей от аварии шахты "Степная" компании "Львовуголь" пока невозможно из-за высокого уровня содержания метана в воздухе.

    Шахта Степная во Львовской области
    УНИАН
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    "Шахта сейчас находится в нерабочем состоянии, там сейчас находятся горно-спасательные службы, которые подают воздух, чтобы провести дегазацию. Сейчас там те условия, в которых спасатели не могут находиться, поэтому прокачивается воздух, чтобы ситуацию улучшить", — сказал он.

    По словам Зубко, спасателям пока не удалось обследовать место взрыва и обвала из-за неприемлемого уровня концентрации метана в воздухе.

    Напомним, авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла 2 марта. По данным госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек. В пятницу в Украине был объявлен траур по погибшим.

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