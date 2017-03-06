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    На шахте под Львовом продолжается обвал - Зубко

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (42)

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    Геннадий Зубко сообщил на брифинге, что утвержденный правительством план мер позволит откачать воду, уменьшить уровень метана, что даст возможность экспертам приступить к работе и установить место взрыва и причины аварии.
    Шахта Степная во Львовской области
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер Геннадий Зубко, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию аварии на шахте "Степная" во Львовской области, сообщил, что на шахте сохраняется высокий уровень метана, "происходит еще дополнительный обвал", в связи с чем спасатели не могут приступить к работе.

    Правительство Украины на заседании 3 марта создало комиссию по расследованию аварии на шахте "Степная" во Львовской области, где ранее в результате взрыва погибли горняки. Первое заседание комиссии по расследованию аварии состоялось в понедельник.

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    "На сегодняшний день работа (на шахте — Ред.) ведется только спасательная, и сейчас действительно в связи с тем, что туда не могут зайти спасатели, там есть высокий уровень метана, там происходит еще дополнительный обвал", — сказал Зубко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

    По его словам, утвержденный план мер позволит откачать воду, уменьшить уровень метана, что даст возможность экспертам приступить к работе и установить место взрыва и причины аварии. Как сообщил Зубко, на данный момент известно, что в момент взрывы на шахте проводились ремонтные работы.

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    Авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла 2 марта. По данным Госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным Минздрава, после аварии госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек. В Украине 3 марта был объявлен траур по погибшим.

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