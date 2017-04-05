Остановленные ТЭС заработают в мае – Насалик

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Работающие на антрацитовой марке угля украинские теплоэлектростанции (ТЭС), которые приостанавливают работу для накопления запасов топлива, могут быть обратно подключены к единой энергосистеме Украины уже в середине мая, сообщил в среду глава Минэнерго Игорь Насалик агентству УНН.

Всего в Украине действует 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране. Семь из них работают на дефицитном в Украине антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно. Ранее в среду Приднепровская и Трипольская теплоэлектростанции остановили свою работу из-за дефицита антрацита. По данным оператора энергосистемы Украины компании "Укрэнерго", в ближайшее время будут отключены еще две ТЭС – Змиевская (6 апреля) и Криворожская (11 апреля).

"Я думаю, что они (ТЭС – Ред.) включатся в средине мая", — сказал Насалик.

Он добавил, что такая необходимость продиктована увеличением нагрузки на объединенную энергосистему с приходом лета из-за начала работы систем кондиционирования.

Правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте действие этого постановления было продлено еще на месяц до середины апреля. Решением, в частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.