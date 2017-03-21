"Донбассэнерго" заявила о потере контроля над Старобешевской ТЭС

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Украинская частная компания "Донбассэнерго" заявляет о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, которая расположена на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.

"ПАО "Донбассэнерго" заявляет о том, что с 21 марта 2017 года не контролирует работу Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-служба компании ДТЭК, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, сообщила, что направила "Донбассэнерго" официальное письмо с призывом не закупать для потребностей Старобешевской ТЭС уголь, произведенный на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В ДТЭК отметили, что на складах предприятий, которые вышли из-под ее управления после введения непризнанными ДНР и ЛНР внешнего управления над украинскими компаниями, осталось порядка 430 тысяч тонн антрацита.

В ДТЭК считают, что покупка этого угля может считаться преступлением, которое будет квалифицироваться как легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем. ДТЭК предупредила, что "в случае незаконной покупки или использования угля компания будет преследовать по закону всех причастных к этому процессу лиц и потребует привлечения их к уголовной ответственности, в том числе за финансирование терроризма".

Компания "Донбассэнерго" владеет двумя ТЭС – Славянской и Старобешевской. Первая из них находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, вторая – на территории самопровозглашенной ДНР. На Старобешевской ТЭС работают 2340 человек. С февраля 2017 года Старобешевская ТЭС работает пятью энергоблоками, ежедневно генерируя более 19 тыс. МВт.ч для населенных пунктов в Донецкой области.