Приднепровская ТЭС остановила работу из-за дефицита угля

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Приднепровская теплоэлектростанция, расположенная в Днепре (бывший Днепропетровск), временно остановила работу из-за дефицита антрацита, сообщает в среду владелец ТЭС компания ДТЭК.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Из-за блокады поставок угля из Донбасса сегодня в 00.00 остановлена ДТЭК Приднепровская ТЭС. Станция смогла максимально экономично использовать имеющийся остаток угля, чтобы работать как можно дольше и обеспечить теплом жителей левобережной части Днепра до наступления устойчивой теплой погоды", — говорится в сообщении.

По данным компании, на 5 апреля на складе станции остается около 30 тысяч тонн угля исключительно как минимально необходимый резервный запас топлива. В случае возникновения внештатной ситуации Приднепровская ТЭС сможет включиться в работу.

Период вынужденного простоя Приднепровской ТЭС энергетики используют для накопления угля к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для ремонтных работ.

"К сожалению, поставки проектного угля из Донбасса остановлены вследствие блокады. Покупать импортный уголь из ЮАР, Австралии сложно с логистической точки зрения, кроме того, такое топливо нельзя купить быстро. Период доставки – два месяца. Отдельный вопрос – стоимость топлива. Предложения на импортный уголь соответствующего требованиям качества сейчас находится в диапазоне 110-115 долларов за тонну с доставкой на станцию. В то же время для обеспечения готовности работать в энергосистеме Украины ДТЭК уже законтрактовал судовую партию угля из ЮАР", — приводит компания слова директора Приднепровской ТЭС Сергея Дегтяренко.

Приднепровская ТЭС расположена в Самарском районе города Днепр, входит в состав компании ПАО "ДТЭК Днепрэнерго". Мощность электростанции составляет 1765 МВт, она обеспечивает теплом треть домов в Днепре.

Напомним, в среду Трипольская теплоэлектростанция, которая расположена в Украинке Киевской области, также прекратила производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля.