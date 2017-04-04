Вылезет боком. Марунич об антраците из США для украинских потребителей

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что отправил в Государственный департамент США письмо с просьбой о помощи с антрацитовой группой угля. По его словам, речь идет о 2,5-3 миллионах тонн.

О том, что Украина ведет переговоры по закупке одного миллиона тонн антрацита в США, стало известно еще в феврале. Согласно информации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, переговоры ведутся на уровне частного сектора.

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На этот раз профильный министр заявил об увеличении объемов поставок, о которых хотят договориться.

Насколько выгодным для Украины могут быть такие поставки, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

О том, что Украина ведет переговоры с США, министр заявлял еще в начале февраля. Почему до сих пор нет результатов?

— Это сложный вопрос. Я думаю, что, как минимум, еще рассчитывали договориться о возобновлении поставок с неконтролируемых территорий Донбасса. Потому что мы имеем факт по 2016 году, я поднял статистику: уголь из США, там не так много его завезли, всего лишь 200 миллионов долларов, стоил 120 долларов/тона, то есть это, прежде всего, уголь не энергетический, но, тем не менее, для понимания ценовых параметров. Он будет дорого обходиться украинским потребителям. Например, в прошлом году антрацит из ЮАР обходился порядка 60 долларов за тонну, из США 120, вдвое дороже. Да, возможно, из США уголь везли не для теплоэлектростанций, я допускаю, что такой разбивки более детальной Госстат, по крайней мере, в этой статистике, которую я смотрю, не дает, но сложная логистика, ряд других причин, очевидно, будет приводить к тому, что уголь из США будет обходиться раза в полтора дороже, а, может, и больше, чем из Южной Африки. Вот такая история не совсем однозначная.

В феврале Насалик говорил, что продолжаются переговоры о миллионе тонн, теперь уже до трех миллионов тонн. Достаточно ли этих объемов, чтобы покрыть все наши потребности?

— Господин Насалик имел в виду, что от текущей точки, в которой мы сейчас находимся – апрель — нужно еще где-то 4,7 миллиона тон. Я думаю, что релевантные, не знаю, правда, на какую зиму он был рассчитан, если зима будет суровая, то, как правило, повышается потребление электроэнергии. И лето тоже бывает разным. Вот в прошлом году сожгли девять миллионов тон антрацита.

Если договорятся Украина и США, на каких условиях может этот уголь попасть к нам?

— Прежде всего, договариваться нужно будет с коммерческими компаниями. Тут письма в Госдеп могут, конечно, какое-то влияние оказать на процесс, но условия будут очень простые – предоплата по той цене, которая будет сформирована на рынке. К сожалению, я повторюсь, она будет очень высокой.

Вы можете предположить, почему письмо направили в Госдеп? Может Госдеп влиять на частных поставщиков?

— Это маловероятно, что он может влиять каким-то образом. В США рыночная экономика. Там такие вещи, если, предположим, сейчас Администрация Трампа начнет влиять на добытчиков угля, то это будет грандиозный скандал. Я могу понять почему – потому, что не хватит Украине угля из других направлений. В ЮАР всего добывают порядка трех миллионов тонн антрацита, который подходит для наших теплоэлектростанций. А нам до конца года нужно почти пять миллионов тонн, по оценкам Насалика. Поэтому при всем желании нужно докупать где-то, очень большие объемы, даже если в ЮАР мы очень много законтрактуем, что тоже пока не факт. Какие там возможны направления? Австралия. Она будет еще дороже и логистически сложнее, чем США. Вьетнам, который тоже далеко. Поэтому, я думаю, что из всех зол, если так можно выразиться, выбрали одно из наименьших. Плюс есть же какая-то поддержка из Вашингтона, была, по крайней мере, при предыдущем президенте. Возможно, на это тоже был расчет сделан.

Будет ли такой контракт для Украины подъемным?

— Закупать будут коммерческие субъекты, в том числе, компания ДТЭК. Я, честно говоря, думаю, что Насалик имел в виду всех субъектов, не только государственных. Плюс "Центрэнерго" — госкомпания, единственная госкомпания, которая производит электроэнергию внутри страны. Я не думаю, что государство будет ей помогать. Оно может помочь только тем, что посодействовать предоставлению кредитов. Например, если вы помните, было решение СНБО о введении чрезвычайного положения, потом о блокаде с нашей стороны поставок, первые эти решения, то там среди прочего было заявлено о необходимости поиска трех миллиардов гривен для кредитов для того, чтобы покупать уголь за границей. Вот так государство может помочь "Центрэнерго". ДТЭК, я так понимаю, будут выгребать из этой ситуации. Где они там законтрактуют уголь, это их личная проблема – в ЮАР или в США. Просто для них ЮАР уже понятное направление и относительно дешевое в сравнении со всеми другими. Хотя, я думаю, если мы выйдем с допспросом на мировой рынок, конечно же, это может подстегнуть цены на тот сорт угля, который нужен нашим станциям.

Не получится ли так, что мы договоримся о поставках этого угля, нам начнут завозить, потом что-то случится, и мы зайдем в отопительный сезон снова с проблемами — уголь утонет в море?

— Такое вряд ли возможно, чтобы что-то утонуло, бывают, конечно, катастрофы различного рода, но в последнее время судна с углем не тонули вроде. Я надеюсь, что все приплывут в Украину, и предоплата не будет потеряна зря. А то, что экономика ухудшит работу генерации, это очевидно, потому что дорогой ресурс не будет содействовать хорошей экономике, плюс, я не исключаю, что придется государству в лице регулятора пересматривать тарифы на электрическую энергию. Вот такая ситуация, я думаю, нас может ожидать летом.

Американский уголь обходился почти вдвое дороже, чем южноафриканский. Да и любой импортный уголь обходился дороже. Поэтому, как ни крути, тут можно по-разному смотреть на эту проблему, но если экономика работы теплоэлектростанций и теплогенераций будет отрицательной, то регулятор будет вынужден пересматривать тарифы.

Также Игорь Насалик не исключил, что профильное министерство обратится в посольства стран, где добывается антрацит, чтобы наладить импортные поставки. Какой вы видите первую тройку посольств, куда было бы целесообразно обращаться?

— Это, прежде всего, Южная Африка, те же США, Австралия. Это те направления, откуда в Украину уголь поставлялся на протяжении последних трех лет. Поэтому я не знаю, зачем письма писать, нужно просто платить деньги. Будут деньги – будут поставки, не будет денег – поставок не будет. Если эти поставки угля уже законтрактованы, либо нам их никто не продаст, либо нам продадут, условно говоря, с существенной надбавкой.

Насколько администрация Трампа будет заинтересована содействовать в переговорах?

— Учитывая общий курс администрации Трампа на некое возрождение внутренней промышленности, даже в ущерб, например, экологическим вещам, можно предположить, что это логику какую-то имеет. Уголь – это не самое экологически чистое топливо, и предыдущая администрация неоднократно заявляла о том, что намерены уменьшить в США выработку и потребление. Поэтому я не исключаю, что это может каким-то образом наложиться и быть в одном русле, фарватере политики Трампа, но насколько это повлияет на конкретные компании, судить сложно.

Ранее политолог Василий Мокан в эфире "ГС" подчеркнул, что в борьбе с нехваткой антрацитового угля Украина пошла легким путем – решила покупать по более высокой цене за границей, хотя более дальновидно было бы переоборудовать ТЭС на другой газовый уголь.