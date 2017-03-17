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    Запасов антрацита на складах ТЭС хватит на 60 суток - "Укрэнерго"

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (160)

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    По словам главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, антрацита на ТЭС хватит на 28-60 суток, этот период Украина может пройти без серьезных проблем в электроэнергетической системе.
    Глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Государственная компания "Укрэнерго" улучшила прогноз по обеспечению теплоэлектростанций углем антрацитовой группы, отметив, что ТЭС обеспечены этим видом топлива на время работы от 28 до 60 дней. Об этом сказал глава компании Всеволод Ковальчук.

    "Остатки топлива на электростанциях, которые работают на антраците, составляют от 28 до 60 дней. Это тот период, который страна может пройти без серьезных проблем в нашей электроэнергетической системе, что значительно больше тех прогнозов, которые были раньше", — сказал Ковальчук в видеообращении, размещенном на странице "Укрэнерго" в Facebook.

    Ковальчук сообщил, что ранее прогнозировалось возможное истощение или нехватка топлива уже к концу марта и добавил — генерирующие компании — операторы ТЭС должны немедленно перейти к процессу заключения контрактов на импорт антрацита в Украину.

    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Дополнительный финансовый ресурс, который имеет тепловая генерация за время работы в последний месяц, позволяет начать этот процесс (заключения контрактов на импорт угля в Украину – Ред) и он должен начаться немедленно. Страна должна к маю месяцу быть обеспечена топливом", — сказал Ковальчук.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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