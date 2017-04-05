Трипольская ТЭС остановила работу

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС), которая расположена в Украинке Киевской области, в среду прекратила производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля.

"Трипольская ТЭС не работает с целью экономии топлива. Остановка произошла по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго", — сообщила "Українським Новинам" руководитель пресс-службы компании Оксана Егорова.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, 3 апреля на складах Трипольской ТЭС находилось 36,8 тыс. тонн антрацитового угля.

Последние дни до остановки Трипольская ТЭС работала одним блоком.

Накануне блоки ТЭС были заявлены для работы, но системный оператор решил их не задействовать.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Пресс-служба оператора энергосетей страны — компании "Укрэнерго" — заявила 7 марта, что запасов угля на большинстве украинских тепловых электростанциях, работающих на антраците, хватит на месяц.