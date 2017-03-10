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    Импортировать электроэнергию из ЕС способна лишь Бурштынская ТЭС - Марунич

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    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что техническое оснащение для импорта электроэнергии есть только у Бурштынского энергоострова, но он и сам профицитный.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна создать условия для импорта электроэнергии. Он отметил, что одна из главных задач страны – ее энергетическая независимость. Для этого необходимо укрепление мощностей добычи украинского газа, уменьшение его импорта. Также нужна четкая стратегия наведения порядка о деятельности и содержании шахт и внедрение прозрачного рынка угля.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Есть ли в Украине технические возможности импортировать электроэнергию, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

    "Технического оснащения для этого нет. Кроме небольшой части страны, так называемого Бурштынского энергоострова, но он и сам профицитный, там электричества производят больше, чем нужно, поэтому туда нет смысла импортировать. Там Бурштынская ТЭС, и выделенный район отдельный, от нас независимый. Частично оттуда можно передавать энергию в другие части Украины. После кризиса с углем, это еще после 2014 года, когда были веерные отключения, было частично развернуто как минимум два блока Бурштынской ТЭС внутрь энергосистемы страны. Но не все. Остальные также работают на экспорт. Поэтому в теории все возможно, можно там потратить еще денег и перевести их на работу внутрь энергосистемы страны, но тогда Украина утратит возможность экспортировать и сорвет экспортные контракты, что тоже не безболезненно", — отметил эксперт.

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    С 1 марта в Украине выросли тарифы на электроэнергию — в среднем на четверть. НКРЭКУ приняла постановление о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию еще в конце февраля 2015 года.

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