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    Экономика

    Насалик анонсировал остановку Змиевской ТЭС

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (230)

    (обновлено: )72005
    По словам министра энергетики и угольной промышленности, работа Змиевской ТЭС будет остановлена 6 апреля. При этом он добавил, что решение принято в связи с избыточными мощностями в системе.
    Змиевская ТЭС
    УНИАН

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что в четверг приостановит работу Змиевская теплоэлектростанция (ТЭС), которая находится в Харьковской области и обеспечивает электроэнергией, кроме этого региона, еще Полтавскую и Сумскую.

    "Завтра будет остановлена Змиевская ТЭС. Нам хватает мощности", — заявил в комментарии РБК-Украина глава Минэнерго.

    По его словам, приостановка ТЭС связана с избыточными мощностями в системе.

    Дмитрий Разумков
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    Теракт в РФ, уголь из США, транш МВФ. Мнение Разумкова

    Ранее в среду прекратили работу две теплоэлектростанции — Трипольская и Приднепровская. Пресс-служба Минэнерго объяснила их остановку завершением отопительного сезона и необходимостью экономии угля антрацитовой группы.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Пресс-служба оператора энергосетей страны — компании "Укрэнерго" — заявила 7 марта, что запасов угля на большинстве украинских тепловых электростанциях, работающих на антраците, хватит на месяц.

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