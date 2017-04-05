Насалик анонсировал остановку Змиевской ТЭС

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что в четверг приостановит работу Змиевская теплоэлектростанция (ТЭС), которая находится в Харьковской области и обеспечивает электроэнергией, кроме этого региона, еще Полтавскую и Сумскую.

"Завтра будет остановлена Змиевская ТЭС. Нам хватает мощности", — заявил в комментарии РБК-Украина глава Минэнерго.

По его словам, приостановка ТЭС связана с избыточными мощностями в системе.

Ранее в среду прекратили работу две теплоэлектростанции — Трипольская и Приднепровская. Пресс-служба Минэнерго объяснила их остановку завершением отопительного сезона и необходимостью экономии угля антрацитовой группы.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Пресс-служба оператора энергосетей страны — компании "Укрэнерго" — заявила 7 марта, что запасов угля на большинстве украинских тепловых электростанциях, работающих на антраците, хватит на месяц.