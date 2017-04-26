Рябцев: монополистам энергорынка Украины разрешают играть без правил

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев заявил, что, если рассматривать вопрос прекращения поставок электроэнергии на неподконтрольные территории с точки зрения политики, то существует соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"И сейчас судить о том, хорошее это решение и плохое нет смысла — решение принято. В армии всегда говорят: вовремя принятое решение априори правильное, всё. Приказ есть, следовательно его надо выполнять, и в соответствии с требованиями этого приказа необходимо отключить ОРДЛО от газа, света, воды и так далее и тому подобное. И это решение реализуется", — сказал Рябцев на пресс-конференции.

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Он также обратил внимание, что сейчас уже поздно говорить о возможной реинтеграции неконтролируемых территорий.

"Существует достаточно обоснованные выводы социологов, основанные исключительно на прежнем опыте и на всевозможных расчетах, то есть сделанные не на пустом месте. Так вот эти выводы гласят: если какая-то территория долгое время, более трех лет, находится вне управления центра, либо вне управления какой-то другой страны, то есть управляется самостоятельно (это может быть анклав, оккупированная, аннексированная территория), то никакой реинтеграции уже, мягко говоря не идет. И это подтверждается даже социологическими опросами среди жителей ОРДЛО: даже самые что ни на есть опросы, которые проведены украинскими институтами, говорят о том, что не более 30% допускают возможную интеграцию на условиях, которые выдвигает Украина. Поэтому говорить сейчас, что отключая электроэнергию мы отталкиваем от себя. Поздно, мы уже оттолкнули эти территории, точно так же, как оттолкнули в свое время Крым. После драки саблей не машут: реинтеграцию, и Крыма в том числе, необходимо было проводить в первые месяцы в 2014 году, в крайнем случае, в 2015 и думать о том, что о нас там подумают", — пояснил эксперт.